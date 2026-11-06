Thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn thành phố Huế từ ngày 12/11/2026 đến ngày 18/11/2026
HNN.VN - Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn thành phố Huế từ ngày 12/11/2026 đến ngày 18/11/2026
Công ty Điện lực Huế kính thông báo đến Quý khách hàng sử dụng điện được biết để chủ động bố trí công việc phù hợp. Ngoài ra, quý khách có thể tra cứu kế hoạch ngừng giảm cung cấp điện trên ứng dụng EVN CSKH, EVNCPC CSKH và website https://cskh.cpc.vn (mục Tra cứu\Lịch ngừng cung cấp điện), hoặc tổng đài dịch vụ 1558.
Nguồn Thừa Thiên Huế: https://huengaynay.vn/kinh-te/thong-bao-lich-tam-ngung-cung-cap-dien-tren-dia-ban-thanh-pho-hue-tu-ngay-12-11-2026-den-ngay-18-11-2026-171533.html