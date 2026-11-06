Thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn thành phố Huế từ ngày 12/11/2026 đến ngày 18/11/2026

Một công ty hàng không vũ trụ Trung Quốc đã chế tạo chóp bảo vệ tên lửa với lớp vỏ ngoài bằng gỗ, kỳ vọng giảm chi phí và rút ngắn thời gian sản xuất. Thiết kế đường kính 4,2 m sẽ được thử nghiệm trước khi bàn giao cho khách hàng.