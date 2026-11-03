Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của nghiên cứu sinh Nguyễn Đình Thảo

Thảo luận tại Hội trường về dự thảo Luật Luật sư (sửa đổi), nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng, vấn đề đặt ra là mở rộng nguồn luật sư như thế nào để vừa đáp ứng nhu cầu hội nhập, vừa bảo đảm chất lượng từ cửa vào đến sản phẩm cuối cùng là dịch vụ pháp lý.