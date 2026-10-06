Thông báo Lễ tang đồng chí Nguyễn Xuân Khanh

Linh cữu đồng chí Nguyễn Xuân Khanh được quàn tại nhà riêng, số 54 đường 3/2, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Đồng chí Nguyễn Xuân Khanh đã từ trần vào hồi 19 giờ 00 phút ngày 05 tháng 10 năm 2026 (tức ngày 25 tháng 8 năm Bính Ngọ) tại nhà riêng. Đại thọ: 102 tuổi.

Lễ viếng: Từ 10 giờ 30 phút, ngày 06/10/2026 (Nhằm ngày 26/8 năm Bính Ngọ)

Lễ truy điệu: Vào lúc 06 giờ 00 phút, ngày 08/10/2026 (Nhằm ngày 28/8 năm Bính Ngọ)

Lễ di quan: Vào lúc 07 giờ 00 phút, ngày 08/10/ 2026 (Nhằm ngày 28/8 năm Bính Ngọ)

An táng tại: Nghĩa trang Cán bộ Cam Ly, phường Cam Ly - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

TÓM TẮT TIỂU SỬ ĐỒNG CHÍ NGUYỄN XUÂN KHANH, NGUYÊN QUYỀN BÍ THƯ TUYÊN ĐỨC

Đồng chí Nguyễn Xuân Khanh (tên khai sinh Nguyễn Câu), sinh ngày 20 tháng 10 năm 1925, quê quán xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Xuất thân trong một gia đình có truyền thống yêu nước, đồng chí đã tham gia hoạt động cách mạng tại quê nhà từ tháng 1/1940; đến tháng 2/1943 đã vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương (nay là Đảng CSVN).

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Từ 1/1940 - 2/1943: Tham gia hoạt động cách mạng tại quê nhà.

- Từ 1944 - 5/1945: Thoát ly, phụ trách giao thông liên lạc Tỉnh ủy Quảng Nam.

- Từ 1946 – 1948: Phó Bí thư chi bộ xã Nguyên Chì; cán bộ kiểm tra của Tỉnh ủy Quảng Nam, công tác trong đoàn xây dựng huyện Phước Sơn.

- Từ 1949 - 1953: Huyện ủy viên, Chánh Văn phòng Huyện ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Huyện Đội trưởng Hội Liên việt huyện, Chính trị viên Huyện đội Tam Kỳ.

- Từ 1954 - 1958: Tập kết ra Bắc làm cán bộ tiếp quản Thủ đô, Phó Trưởng ban nông thôn Thành ủy Hà Nội.

- Từ 1959-1961: Vào Nam giữ chức vụ Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

- Từ 1961 - 1963: Cán bộ liên tỉnh 4, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Đức, Trưởng ban Dân vận, Trưởng ban Kinh Tài, Trưởng ban Hành lang Tỉnh ủy Tuyên Đức.

- Từ 1964 - 1965: Bí thư cơ quan Hành lang Khu 6.

- Từ 1966-1967: Bí thư Ban Cán sự Đảng Tiền phương Tỉnh ủy Tuyên Đức.

- Từ 1968-1970: Chánh Văn phòng Khu ủy khu 10, Phó Trưởng Ban Tuyên huấn Khu 10.

- Từ 1971 - 3/1975: Phó Trưởng Binh vận Khu 6, Chủ tịch Ủy ban Quân quản huyện Đức Trọng.

- Tháng 5/1975 đồng chí được Thường vụ Khu ủy Khu 6 chỉ định giữ chức vụ Quyền Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Đức, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh.

- Từ 1976 - 1986: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa 1, 2, 3 Trưởng ban Dân vận; Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh, Trưởng Ty Nông nghiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đà Lạt.

Năm 1987: Nghỉ hưu theo chế độ. Trong suốt quá trình hoạt động, công tác đồng chí Nguyễn Xuân Khanh được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều phân thưởng cao quý, trong đó có Huân chương Độc lập hạng Nhất, Huân chương kháng chiến hạng Nhất, Huy chương Quân kỳ Quyết thắng hạng Nhất, Huy hiệu 85 năm tuổi Đảng và nhiều bằng khen, giấy khen khác.

Trân trọng kính báo.

BAN TỔ CHỨC LỄ TANG