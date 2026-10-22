Thông báo khẩn, một sinh viên ở Đồng Nai bắt xe về quê bị 'chở nhầm' đến biên giới Campuchia

Thông tin trên báo Công an Nhân dân, Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế LiLama 2 vừa thông báo khẩn, nhà trường ghi nhận thông tin trình báo từ học sinh, sinh viên và phụ huynh về việc xe khách giả mạo xe Toàn Thắng đón khách tại Quốc lộ 51, khu vực gần trường, có trường hợp chở sinh viên đi gần khu vực biên giới Campuchia.

Thông báo khẩn của nhà trường. Ảnh: Vietnamnet

Theo đó, nhà trường nhận được trình báo của sinh viên đang theo học và phụ huynh về việc xuất hiện xe khách giả mạo thương hiệu lớn đón khách trên Quốc lộ 51. Sau đó, chở sinh viên đi đến khu vực gần biên giới Campuchia.

Thầy Tô Thanh Tuần, Phó hiệu trưởng Trường cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2, thông tin trên Vietnamnet, vụ việc xảy ra với một sinh viên năm nhất. Chiều cuối tuần, sinh viên đón xe gần trường để về nhà ở khu vực Bà Rịa (TP.HCM). Tuy nhiên, trong quá trình di chuyển, em ngủ thiếp đi.

“Trên đường đi, bạn ngủ thiếp đi và khi tỉnh dậy thì phát hiện mình đã ở tận Tây Ninh”, thầy Tuần chia sẻ.

Phát hiện điều bất ổn, nam sinh lập tức yêu cầu tài xế dừng xe để xuống nhưng bị những người trên làm khó dễ. Lúc này, nam sinh nói đã gọi cho người thân và đang đến đón. Sau một hồi cự cãi nhà xe yêu cầu phải trả mấy trăm nghìn đồng rồi cho xuống xe.

Nhà trường cho biết đã có văn bản gửi cơ quan Công an về sự việc và thông báo cảnh báo đến toàn thể cán bộ, giảng viên, viên chức, sinh viên.

Nhà trường khuyến cáo toàn thể học sinh, sinh viên chỉ sử dụng phương tiện có thông tin rõ ràng, kiểm tra kỹ nhà xe, biển số và điểm đến trước khi lên xe; không lên xe khi có dấu hiệu bất thường, thông tin nhà xe không rõ ràng hoặc nghi ngờ giả mạo; luôn chia sẻ hành trình, biển số xe và thông tin chuyến đi với gia đình, bạn bè hoặc giáo viên chủ nhiệm.

Nhà trường cũng đề nghị phụ huynh, cán bộ, giảng viên và giáo viên chủ nhiệm quan tâm nhắc nhở, phổ biến thông tin đến học sinh, sinh viên.

Chiều ngày 22/10, trao đổi với báo Tiền Phong, ông Trần Ngọc Khanh, Giám đốc Công ty TNHH Toàn Thắng, khẳng định, vụ việc xe khách giả mạo đón sinh viên gần Trường cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2 (Đồng Nai) không liên quan đến phương tiện của hãng xe Toàn Thắng.

Theo ông Khanh, thời gian qua, nhà xe thường xuyên gặp tình trạng các phương tiện giả mạo thương hiệu Toàn Thắng để đón, vận chuyển hành khách. Dù doanh nghiệp đã trình báo cơ quan chức năng, tình trạng này vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

Đáng chú ý, các đối tượng còn lập nhiều trang web giả mạo với tên gọi như “Toàn Thắng Vũng Tàu”, “Toàn Thắng Tân Sơn Nhất”, “Toàn Thắng Miền Đông”. Những trang web này sử dụng trái phép hình ảnh quầy vé, phương tiện của hãng và bố trí tổng đài tiếp nhận đặt chỗ, khiến hành khách dễ nhầm lẫn.

“Sau khi đặt vé, hành khách có thể bị chuyển sang phương tiện khác, dồn chuyến, bỏ rơi giữa đường hoặc phải trả mức cước cao bất thường”, ông Khanh thông tin.

Để tránh bị lừa, Giám đốc Công ty TNHH Toàn Thắng khuyến cáo hành khách nên đặt vé qua tổng đài chính thức của nhà xe theo số 19006968. Khi sử dụng dịch vụ, hành khách cần kiểm tra kỹ các dấu hiệu nhận diện phương tiện.

Qua vụ việc là lời cảnh báo đối với hành khách, nhất là học sinh, sinh viên, trước thủ đoạn giả mạo thương hiệu vận tải để tiếp cận, lôi kéo khách. Người dân cần xác minh thông tin nhà xe, tuyến đường và phương tiện trước khi lên xe.