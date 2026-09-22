Thông báo kết thúc điều tra bổ sung vụ án xảy ra tại Công ty Egroup

Chiều 22/9, thông tin từ Bộ Công an cho biết, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) là đơn vị thụ lý điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup, Công ty cổ phần Đầu tư và phân phối Egame, Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ Nhất Trần và các đơn vị có liên quan, theo các Điều 174, 364 và 354 Bộ luật Hình sự.

Theo Bộ Công an, vụ án được khởi tố ngày 21/3/2024 và có quyết định bổ sung quyết định khởi tố ngày 1/12/2024.

Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders, thuộc Công ty cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra đề nghị truy tố ngày 13/11/2025. Hồ sơ sau đó được Tòa án nhân dân TP. Hà Nội trả để điều tra bổ sung ngày 30/6/2026 và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cũng ra quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung ngày 27/7/2026.

Căn cứ khoản 4 Điều 232 Bộ luật Tố tụng hình sự, ngày 22/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành Bản kết luận điều tra bổ sung vụ án hình sự số 88/QĐ-CSKT-P6 và đề nghị truy tố đối với 29 bị can về 3 tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ và Nhận hối lộ quy định tại Điều 174, Điều 364 và Điều 354 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Cùng ngày 22/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã gửi thông báo kết thúc điều tra tới các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan là bị hại, đương sự, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan biết việc kết thúc điều tra vụ án hình sự.

Trong vụ án này, trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Thủy (SN 1982, tức Shark Thủy), Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn Egroup về 2 tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Đưa hối lộ.