Thông báo kết quả tuyển dụng, kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng viên chức Báo Pháp luật Việt Nam năm 2026
Căn cứ Nghị định số 259/2026/NĐ-CP ngày 30/6/2026 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Kế hoạch số 648/KH-PLVN ngày 26/5/2026 của Báo Pháp luật Việt Nam về tuyển dụng viên chức năm 2026; Quyết định số 1379/QĐ-PLVN ngày 03/11/2026 của Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức, kết quả trúng tuyển viên chức kỳ tuyển dụng viên chức năm 2026 của Báo Pháp luật Việt Nam, Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2026 của Báo Pháp luật Việt Nam (sau đây gọi là Hội đồng tuyển dụng) thông báo kết quả tuyển dụng, kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng viên chức Báo Pháp luật Việt Nam năm 2026.
Cụ thể như sau:
1. Về kết quả tuyển dụng viên chức
Hội đồng tuyển dụng thông báo kết quả kỳ tuyển dụng viên chức Báo Pháp luật Việt Nam năm 2026 (Có Danh sách kèm theo).
2. Về kết quả trúng tuyển viên chức
Căn cứ quy định tại mục 2 phần II về vị trí tuyển dụng và chỉ tiêu tuyển dụng và mục 1 phần IV về xác định người trúng tuyển trong Kế hoạch tuyển dụng viên chức và mục 1, mục 5.1 tại Thông báo tuyển dụng viên chức Báo Pháp luật Việt Nam năm 2026, Hội đồng tuyển dụng thông báo kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức Báo Pháp luật Việt Nam năm 2026 đối với 27 thí sinh (có Danh sách kèm theo).
3. Về hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng đối với người trúng tuyển
Chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày danh sách trúng tuyển được công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp (www.moj.gov.vn) và Báo Pháp luật Việt Nam điện tử (baophapluat.vn), người trúng tuyển phải hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng nộp cho Báo Pháp luật Việt Nam.
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1380-thong-bao-hoan-thien-ho-so-vien-chuc.pdf
Danh sách Kết quả tuyển dụng viên chức Báo PLVN.signed.pdf
Danh sách Kết quả Trúng tuyển viên chức Báo PLVN.signed.pdf
Mẫu LLCB-2a.TW-2026.docx
Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/thong-bao-ket-qua-tuyen-dung-ket-qua-trung-tuyen-va-hoan-thien-ho-so-tuyen-dung-vien-chuc-bao-phap-luat-viet-nam-nam-2026.html