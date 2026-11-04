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Thông báo kết quả tuyển dụng, kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng viên chức Báo Pháp luật Việt Nam năm 2026

Căn cứ Nghị định số 259/2026/NĐ-CP ngày 30/6/2026 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Kế hoạch số 648/KH-PLVN ngày 26/5/2026 của Báo Pháp luật Việt Nam về tuyển dụng viên chức năm 2026; Quyết định số 1379/QĐ-PLVN ngày 03/11/2026 của Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức, kết quả trúng tuyển viên chức kỳ tuyển dụng viên chức năm 2026 của Báo Pháp luật Việt Nam, Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2026 của Báo Pháp luật Việt Nam (sau đây gọi là Hội đồng tuyển dụng) thông báo kết quả tuyển dụng, kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng viên chức Báo Pháp luật Việt Nam năm 2026.

Báo Pháp Luật Việt Nam
2 liên quanGốc

Cụ thể như sau:

1. Về kết quả tuyển dụng viên chức

Hội đồng tuyển dụng thông báo kết quả kỳ tuyển dụng viên chức Báo Pháp luật Việt Nam năm 2026 (Có Danh sách kèm theo).

2. Về kết quả trúng tuyển viên chức

Căn cứ quy định tại mục 2 phần II về vị trí tuyển dụng và chỉ tiêu tuyển dụng và mục 1 phần IV về xác định người trúng tuyển trong Kế hoạch tuyển dụng viên chức và mục 1, mục 5.1 tại Thông báo tuyển dụng viên chức Báo Pháp luật Việt Nam năm 2026, Hội đồng tuyển dụng thông báo kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức Báo Pháp luật Việt Nam năm 2026 đối với 27 thí sinh (có Danh sách kèm theo).

3. Về hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng đối với người trúng tuyển

Chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày danh sách trúng tuyển được công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp (www.moj.gov.vn) và Báo Pháp luật Việt Nam điện tử (baophapluat.vn), người trúng tuyển phải hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng nộp cho Báo Pháp luật Việt Nam.

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1380-thong-bao-hoan-thien-ho-so-vien-chuc.pdf

Danh sách Kết quả tuyển dụng viên chức Báo PLVN.signed.pdf

Danh sách Kết quả Trúng tuyển viên chức Báo PLVN.signed.pdf

Mẫu LLCB-2a.TW-2026.docx

PV

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/thong-bao-ket-qua-tuyen-dung-ket-qua-trung-tuyen-va-hoan-thien-ho-so-tuyen-dung-vien-chuc-bao-phap-luat-viet-nam-nam-2026.html