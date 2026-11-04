Thông báo kết quả tuyển dụng, kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng viên chức Báo Pháp luật Việt Nam năm 2026

Đánh giá cao những đổi mới trong dự thảo Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi) do Bộ Công an chủ trì soạn thảo, đại biểu Phan Thị Thùy Linh (đoàn Thanh Hoá) cho rằng, các quy định mới đã thể hiện tinh thần giảm gánh nặng thủ tục cho người dân, doanh nghiệp, đồng thời bảo đảm quyền của người bị xử lý vi phạm hành chính.