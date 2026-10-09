Thông báo kết quả phân tích vụ cá chết trôi dạt bờ biển Quảng Trị

Ngày 9/10, ông Trần Xuân Tiến - Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư tỉnh Quảng Trị - cho biết, đơn vị vừa nhận được văn bản thông báo kết quả phân tích mẫu cá và mẫu nước sau khi xảy ra hiện tượng cá chết dạt vào khu vực biển thuộc địa bàn xã Đông Trạch.

Trước đó, vào khoảng từ ngày 30/9, trên khu vực biển thuộc địa bàn xã Đông Trạch xuất hiện hiện tượng cá chết trôi dạt vào khu vực bờ biển.

Loài cá được ghi nhận chủ yếu là cá mòi, tương đối tươi, chưa có dấu hiệu phân hủy, lượng cá chết trôi dạt vào bờ khá nhiều tập trung thành từng khu vực theo hướng sóng và gió biển.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, UBND xã Đông Trạch đã chỉ đạo các phòng ban liên quan tiến hành kiểm tra, xác định phạm vi, theo dõi số lượng cá chết và tình trạng môi trường ven biển.

Cá chết dạt vào khu vực biển thuộc địa bàn xã Đông Trạch. Ảnh: Phạm Phương.

Sau đó, Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư tỉnh đã tham mưu cho lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường trực tiếp phối hợp với xã Đông Trạch xác minh, làm rõ nguyên nhân cá chết hàng loạt. Sau đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã cử cơ quan chuyên môn lấy mẫu nước biển phân tích.

Kết quả phân tích cho thấy, các thông số mẫu nước biển đều nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 10:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ven biển. Kết quả quan trắc chất lượng nước biển ven bờ tại vùng xuất hiện cá chết (khu vực biển Đá Nhảy) cho thấy tất cả các thông số phân tích trong cả 04 đợt1/2026 đều nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 10:2023/BTNMT.

Như vậy, căn cứ kết quả quan trắc chất lượng nước biển ven bờ, hiện chưa đủ cơ sở để xác định cá chết do nguyên nhân từ môi trường nước. Hiện tượng cá chết chỉ ghi nhận đối với cá mòi, xảy ra cục bộ và trong thời gian ngắn, với hiện trạng thực tế và thông tin thu thập được tại thời điểm kiểm tra, chưa đủ cơ sở để xác định nguyên nhân cá chết do bệnh truyền nhiễm.

Để giảm thiểu và khắc phục hiện tượng thủy sản chết dạt bờ biển, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương, đơn vị thực hiện một số nội dung cụ thể như sau.

Đối với UBND xã Đông Trạch, UBND xã Bắc Trạch và UBND các xã, phường, đặc khu ven biển:

Tăng cường quản lý hoạt động khai thác thủy sản ở vùng biển ven bờ theo phân cấp quản lý.

Chỉ đạo các bộ phận chuyên môn và lực lượng chức năng tăng cường theo dõi, nắm bắt tình hình trên địa bàn, kịp thời phát hiện, báo cáo khi có diễn biến bất thường phát sinh. Phối hợp với các đơn vị chức năng lấy mẫu phân tích, đánh giá các chỉ tiêu về môi trường và dịch bệnh; kịp thời thông tin kết quả đến người dân để có biện pháp xử lý phù hợp.

Tăng cường kiểm tra, nắm bắt tình hình hoạt động khai thác thủy sản của các tàu cá hoạt động tại vùng biển ven bờ để kịp thời xử lý theo thẩm quyền, trường hợp vượt quá thẩm quyền kịp thời thông tin đến các cơ quan có thẩm quyền xử lý.

Đối với các đơn vị liên quan thuộc sở, khi có thông tin thủy sản chết trôi dạt vào bờ biển, kịp thời phối hợp với địa phương tổ chức kiểm tra, xử lý, lấy mẫu để phân tích.

Đề nghị Trung tâm nghiên cứu Môi trường và Bệnh thủy sản miền Bắc - Viện Khoa học Thủy sản Việt Nam hỗ trợ địa phương xác định nguyên nhân chính xác gây hiện tượng thủy sản chết.