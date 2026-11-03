Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Dự án cải tạo hệ thống sấy tinh quặng viên

Đến cuối tháng 9, tổng dư nợ tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đạt hơn 12 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 1.010 tỷ đồng so với đầu năm; có hơn 165 nghìn hộ nghèo và các đối tượng chính sách còn dư nợ. Nguồn vốn góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương.