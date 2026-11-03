Nhà đất

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Dự án cải tạo hệ thống sấy tinh quặng viên

Nhà máy thép Hòa Phát Dung Quất thuộc Tập đoàn Hòa Phát Việt Nam thông báo công khai kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu công trình xây dựng và lắp đặt dự án cải tạo hệ thống sấy tinh quặng viên thuộc Giai đoạn II.

Báo Hà Tĩnh
Gốc

Thông báo công khai kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu công trình xây dựng và lắp đặt.

Tên dự án: Dự án cải tạo hệ thống sấy tinh quặng viên thuộc Giai đoạn II – Nhà máy thép Dung Quất, Tập đoàn Hòa Phát Việt Nam.

Tên thiết bị: Công trình xây dựng và lắp đặt.

Đơn vị trúng thầu: Công ty TNHH Cơ khí lắp máy Thiên Phúc

Địa chỉ: Số 22/7, đường Lê Duẩn, ấp Phước Nguyên, xã An Phước, Đồng Nai

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với bên mời thầu:

Ms Chu Đan

Điện thoại: +86 18674885688

Email: zhoudan@cmc-cie.com

WeChat: 18674885688

Trân trọng thông báo!

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/thong-bao-ket-qua-lua-chon-nha-thau-goi-thau-du-an-cai-tao-he-thong-say-tinh-quang-vien-post319717.html