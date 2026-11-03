Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Dự án cải tạo hệ thống sấy tinh quặng viên
Nhà máy thép Hòa Phát Dung Quất thuộc Tập đoàn Hòa Phát Việt Nam thông báo công khai kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu công trình xây dựng và lắp đặt dự án cải tạo hệ thống sấy tinh quặng viên thuộc Giai đoạn II.
Thông báo công khai kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu công trình xây dựng và lắp đặt.
Tên dự án: Dự án cải tạo hệ thống sấy tinh quặng viên thuộc Giai đoạn II – Nhà máy thép Dung Quất, Tập đoàn Hòa Phát Việt Nam.
Tên thiết bị: Công trình xây dựng và lắp đặt.
Đơn vị trúng thầu: Công ty TNHH Cơ khí lắp máy Thiên Phúc
Địa chỉ: Số 22/7, đường Lê Duẩn, ấp Phước Nguyên, xã An Phước, Đồng Nai
Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với bên mời thầu:
Ms Chu Đan
Điện thoại: +86 18674885688
Email: zhoudan@cmc-cie.com
WeChat: 18674885688
Trân trọng thông báo!
Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/thong-bao-ket-qua-lua-chon-nha-thau-goi-thau-du-an-cai-tao-he-thong-say-tinh-quang-vien-post319717.html