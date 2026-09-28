Thông báo kết quả kiểm tra, giám sát đợt 3 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang

Đoàn kiểm tra, giám sát số 229 của Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang. (Ảnh: ĐỨC THẮNG)

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Hầu A Lềnh, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang.

Đợt kiểm tra, giám sát tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo và cụ thể hóa các chủ trương, quy định của Trung ương về công tác cán bộ; kết quả thực hiện các quy định về phân cấp quản lý, đánh giá, quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm, đào tạo, bảo vệ chính trị nội bộ, kiểm soát quyền lực và chuyển đổi số trong công tác cán bộ. Đoàn cũng xem xét việc quán triệt, triển khai các nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị từ đầu năm 2025 đến nay và thực hiện kết luận kiểm tra, giám sát đợt 1, đợt 2 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026.

Các đồng chí trong Đoàn kiểm tra, giám sát số 229 và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang tham dự hội nghị. (Ảnh: ĐỨC THẮNG)

Qua làm việc trực tiếp tại bảy tổ chức đảng thuộc Đảng bộ tỉnh, Đoàn đánh giá Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang đã quan tâm lãnh đạo công tác cán bộ, kịp thời quán triệt, cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết, quy định của Trung ương. Các quy định đối với từng khâu của công tác cán bộ từng bước được hoàn thiện. Việc hợp nhất tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Hà Giang, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1/7/2025 được triển khai tương đối chủ động; tổ chức bộ máy bước đầu ổn định.

Sau sáp nhập, tỉnh Tuyên Quang có 124 đơn vị hành chính cấp xã, giảm từ 330 đơn vị trước đây; trong đó có 117 xã và 7 phường. Số cơ quan Đảng cấp tỉnh giảm từ 27 xuống 9; số sở, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh giảm từ 27 xuống 14, giảm 92 đầu mối cấp phòng. Tỉnh cũng sắp xếp thôn, tổ dân phố từ 3.802 xuống 1.805; giảm số người hoạt động không chuyên trách từ 9.178 xuống 5.206 người.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đợt 3 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang. (Ảnh: ĐỨC THẮNG)

Trong công tác cán bộ, tỉnh đã ban hành quy định về phân cấp quản lý; điều động 127 cán bộ, công chức từ cấp tỉnh về cấp xã, luân chuyển 185 cán bộ, công chức giữa các xã, phường và bổ sung 41 công chức, viên chức làm công tác kế toán tại các xã khó khăn. Việc bố trí cán bộ không là người địa phương ở cấp tỉnh và cấp xã đã hoàn thành.

Theo đánh giá của Đoàn, công tác cán bộ của tỉnh nhìn chung có chuyển biến tích cực, cơ bản bảo đảm nguyên tắc, quy trình, thẩm quyền; không có đơn thư khiếu nại, tố cáo về quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động, bố trí cán bộ thuộc thẩm quyền của tỉnh.

Bên cạnh kết quả đạt được, Đoàn kiểm tra chỉ ra một số hạn chế trong khâu tổ chức thực hiện; kết quả giữa các lĩnh vực và các cấp chưa đồng đều. Tỉnh còn thiếu nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ có chuyên môn sâu; gặp khó khăn trong thu hút nhân lực chất lượng cao. Ở một số địa bàn vùng sâu, vùng xa, cơ sở vật chất, hạ tầng số và nhà công vụ chưa đáp ứng yêu cầu.

Đặc biệt, sau khi chuyển sang mô hình chính quyền địa phương hai cấp, yêu cầu đối với cấp xã đã tăng lên rõ rệt, nhưng năng lực đội ngũ, cơ chế quản lý và điều kiện bảo đảm ở một số nơi chưa được điều chỉnh tương ứng. Công tác nắm tình hình, dự báo, cảnh báo sớm dấu hiệu tiêu cực trong bảo vệ chính trị nội bộ có lúc chưa kịp thời. Hoạt động kiểm tra tại một số cấp ủy cơ sở chưa thường xuyên, năng lực phát hiện sớm vi phạm còn hạn chế.

Đoàn ghi nhận những khó khăn của Tuyên Quang sau sáp nhập, khi địa bàn rộng, địa hình chia cắt, dân cư phân bố không đều; nhiều nhiệm vụ lớn phải triển khai đồng thời. Một số vị trí chuyên môn ở cơ sở còn thiếu nhân lực, trong khi hạ tầng công nghệ thông tin tại vùng sâu, vùng xa, biên giới còn hạn chế.

Đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang phát biểu ý kiến tại hội nghị. (Ảnh: ĐỨC THẮNG)

Tại hội nghị, đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang nghiêm túc tiếp thu các ý kiến của Đoàn kiểm tra, giám sát. Đồng chí cho biết, những kết quả và hạn chế được chỉ ra là cơ sở để tỉnh tiếp tục rà soát, chấn chỉnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và hiệu quả tổ chức thực hiện. Tỉnh sẽ xây dựng kế hoạch, phân công trách nhiệm cụ thể để triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự phối hợp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang và các cơ quan, đơn vị trong quá trình kiểm tra, giám sát. Đồng chí ghi nhận Đảng bộ tỉnh đã giữ vững đoàn kết, kịp thời quán triệt, cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Trung ương.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: ĐỨC THẮNG)

Đồng chí yêu cầu tỉnh nghiêm túc tiếp thu kết luận kiểm tra; chấn chỉnh công tác quy hoạch, bổ nhiệm, thực hiện đầy đủ quy trình công tác cán bộ và đúng nguyên tắc phân cấp, phân quyền. Tỉnh cần củng cố nguồn cán bộ cấp xã, tập trung tổ chức thực hiện để tạo chuyển biến thực chất.

Cùng với đó, tỉnh tiếp tục đổi mới việc đánh giá cán bộ theo hướng gắn với sản phẩm, kết quả công việc; xây dựng tiêu chí phù hợp từng vị trí làm căn cứ quy hoạch, bố trí, sử dụng cán bộ. Đồng chí lưu ý việc chủ động tạo nguồn cán bộ từ sớm, quan tâm cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số và cán bộ có chuyên môn cao; đẩy nhanh số hóa, chuẩn hóa dữ liệu cán bộ, tháo gỡ khó khăn trong chuyển đổi số phục vụ điều hành và phát triển kinh tế-xã hội.