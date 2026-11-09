Thông báo kết quả Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X

Các đại biểu tham dự hội nghị

Các đại biểu tham dự hội nghị

Tại hội nghị, Thượng tọa Thích Quảng Truyền, Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã thông tin về những kết quả chính của Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc và quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Thượng tọa Thích Quảng Truyền thông tin về những kết quả chính của Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X nhiệm kỳ 2026 - 2031

Theo đó, đại hội đã suy tôn 114 vị trưởng lão tham gia Hội đồng Chứng minh GHPGVN nhiệm kỳ 2026 - 2031; suy cử Hội đồng Trị sự khoá X gồm 235 ủy viên chính thức, 40 ủy viên dự khuyết.

Trong nhiệm kỳ, tỉnh Lạng Sơn vinh dự có Trưởng lão Hòa thượng Thích Quảng Tùng, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lạng Sơn được suy cử Ủy viên Thường trực kiêm Chánh Văn phòng Hội đồng Chứng minh GHPGVN; Thượng tọa Thích Quảng Truyền tái suy cử Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương GHPGVN và Đại đức Thích Bản Chung được suy cử Ủy viên dự khuyết Hội đồng Trị sự Trung ương GHPGVN.

Lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh chúc mừng thành công của Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, đồng thời ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp tích cực của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh và chư tăng, phật tử tỉnh đối với công tác từ thiện xã hội, giữ gìn an ninh trật tự và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Lãnh đạo sở mong muốn thời gian tới, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tiếp tục hướng dẫn tăng ni, phật tử chấp hành tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo tặng hoa chúc mừng đại diện Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lạng Sơn

Đại diện Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng đại diện Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lạng Sơn