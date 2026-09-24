Đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh dự và chủ trì hội nghị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Cùng dự có đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Văn Quang – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Thị Minh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Bùi Huy Vĩnh – Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Mạnh Sơn – Phó Bí thư Tỉnh uỷ; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Hội nghị tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu cấp tỉnh tới điểm cầu tại các Đảng ủy trực thuộc và tổ chức cơ sở Đảng.

Đồng chí Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Bùi Thị Thu Hằng đã thông báo kết luận giám sát chuyên đề đối với Ban Thường vụ các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và một số tổ chức Đảng có liên quan.

Tại hội nghị, đồng chí Bùi Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy đã thông báo kết luận giám sát chuyên đề đối với Ban Thường vụ các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và một số tổ chức Đảng có liên quan.

Các chuyên đề tập trung vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết trụ cột của Trung ương, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2025-2030; triển khai chính quyền địa phương 2 cấp; thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số theo Chương trình hành động số 08 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tổ chức thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập 26 đoàn giám sát do các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn; thực hiện giám sát 152 tổ chức Đảng, trong đó, có 148 Ban Thường vụ Đảng ủy xã, phường và Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh; Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh; Đảng ủy HĐND tỉnh và Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ tỉnh.

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương ghi nhận, biểu dương những kết quả bước đầu, đồng thời chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với Ban Thường vụ các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và một số tổ chức Đảng có liên quan.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Trong điều kiện phân cấp, phân quyền cho cấp cơ sở ngày càng lớn, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm toàn diện trước Tỉnh ủy và quản lý công việc bằng kết quả thực tế thay vì chỉ dừng ở khâu ban hành văn bản. Tỉnh sẽ thực hiện đánh giá cán bộ 3 tháng một lần theo chỉ tiêu rõ ràng.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm đầu nhiệm kỳ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy địa phương nghiêm túc tiếp thu báo cáo của các đoàn giám sát để khắc phục triệt để hạn chế; chủ động báo cáo ngay các vướng mắc phát sinh để tỉnh hỗ trợ giải quyết; đẩy mạnh cập nhật dữ liệu tập trung lên hệ thống điều hành chung để phục vụ công tác giám sát trên nền tảng số.

Bên cạnh đó, 26 đồng chí Trưởng đoàn giám sát sẽ tiếp tục theo dõi địa bàn được phân công nhằm bảo đảm các kết luận giám sát được thực hiện nghiêm túc, tạo tiền đề vững chắc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.