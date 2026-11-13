Thông báo kế hoạch tài trợ nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2026

Ngày 11/11/2026, Cục Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số, Bộ Công Thương đã có Thông báo số 4/TB-KHCN về kế hoạch tài trợ nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2026 (bổ sung) và giai đoạn 2026-2030, phục vụ quản lý nhà nước và phát triển ngành Công Thương.

Hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ ngành Công Thương.

Bộ Công Thương xem xét tài trợ nhiệm vụ, cụm nhiệm vụ, chuỗi nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo sử dụng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ, có mục tiêu, nội dung, sản phẩm và khả năng ứng dụng phù hợp với một trong các định hướng sau:

Về nhiệm vụ phục vụ quản lý nhà nước ngành Công Thương gồm: Triển khai nhiệm vụ được giao của Bộ Công Thương thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, các Nghị quyết của Đảng, chủ trương, chính sách của Nhà nước, nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách phục vụ quản lý nhà nước của ngành; xây dựng, hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, định mức kinh tế - kỹ thuật thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ; nhiệm vụ khác do lãnh đạo Bộ giao cần triển khai bằng nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Về nhiệm vụ thuộc các chương trình, đề án khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Bộ Công Thương đã được phê duyệt gồm: Chương trình nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa ngành công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030 (Quyết định số 1110/QĐ-BCT ngày 31/3/2021);

Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Bộ phục vụ nghiên cứu, phát triển sản phẩm theo chuỗi giá trị trong các ngành công nghiệp ưu tiên: công nghiệp hỗ trợ, cơ khí, điện tử, dệt may, da - giầy giai đoạn 2021 - 2030 (Quyết định số 1852/QĐ-BCT ngày 15/9/2022);

Chương trình phát triển một số ngành công nghiệp công nghệ cao thuộc Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2030 (Quyết định số 1992/QĐ-BCT ngày 20/8/2021); Chương trình hỗ trợ, thúc đẩy sản xuất thông minh, chuyển đổi số trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại giai đoạn đến năm 2035 (Quyết định số 2708/QĐ-BCT ngày 22/10/2025);

Đề án phát triển công nghiệp sinh học thành ngành kinh tế - kỹ thuật lĩnh vực Công Thương (Quyết định số 1355/QĐ-BCT ngày 5/6/2026); Đề án "Phát triển công nghiệp sinh học ngành Công Thương đến năm 2030" (Quyết định số 1600/QĐ-BCT ngày 22/9/2021). Ưu tiên nhiệm vụ có địa chỉ tiếp nhận, ứng dụng kết quả cụ thể; có liên kết giữa tổ chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước; có cụm nhiệm vụ, chuỗi nhiệm vụ bảo đảm liên kết từ nghiên cứu, phát triển công nghệ đến ứng dụng, chuyển giao, thương mại hóa kết quả. Nhiệm vụ đề xuất không trùng lặp với nhiệm vụ đã và đang thực hiện bằng ngân sách nhà nước.

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