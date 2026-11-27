Mã số thuế: 0100521510

Địa chỉ trụ sở: Số 127 Tổ 14, phường Vĩnh Tuy, thành phố Hà Nội.

Người đại diện theo pháp luật: Đào Trọng Liên; chức vụ: Giám đốc.

Trung tâm thông báo giải thể theo Quyết định giải thể số 01/2026/QĐ-TTHTVPTCNTT ngày 12 tháng 11 năm 2026 của Trung tâm.

Các tổ chức, cá nhân có vấn đề liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ với Trung tâm, vui lòng mang theo hồ sơ, chứng từ tới địa chỉ trụ sở nêu trên hoặc liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại: 0988660664.

Thời hạn tiếp nhận ý kiến và giải quyết: Đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2026.

Sau thời hạn trên, Trung tâm sẽ hoàn tất thủ tục giải thể với các cơ quan chức năng và không chịu trách nhiệm giải quyết bất kỳ khiếu nại nào về sau.

Trân trọng thông báo!

TRUNG TÂM HỖ TRỢ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Giám đốc

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