Thông báo gia hạn thời gian nhận bài Cuộc thi viết 'Phòng, chống tác hại của thuốc lá trong ngành Tòa án năm 2026'

Trước đó, ngày 18/9/2026, Báo Công lý phối hợp với Quỹ phòng bệnh (Bộ Y tế) phát động Cuộc thi viết “Phòng, chống tác hại của thuốc lá trong ngành Tòa án năm 2026”.

Cuộc thi nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Tòa án về tác hại của việc sử dụng thuốc lá, hút thuốc lá thụ động và các sản phẩm thuốc lá mới, đồng thời vận động người đang sử dụng thuốc lá từ bỏ thuốc lá; xây dựng môi trường làm việc, học tập không khói thuốc.

Tuyên truyền quyền, nghĩa vụ của công dân; trách nhiệm của người sử dụng thuốc lá, người đứng đầu cơ quan, tổ chức và người đứng đầu địa điểm cấm hút thuốc lá trong việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá; lan tỏa các mô hình, sáng kiến, giải pháp có tính thực tiễn trong ngành Tòa án.

Cuộc thi được triển khai đến các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án quân sự các cấp, Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tòa án nhân dân khu vực và các cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể có liên quan.

Đối tượng dự thi gồm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; học viên, sinh viên, đoàn viên, thanh niên trong ngành Tòa án và các cá nhân thuộc phạm vi triển khai Cuộc thi.

Theo kế hoạch, BTC Cuộc thi sẽ nhận bài từ ngày phát động đến ngày 15/11/2026, tuy nhiên nhằm tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học viên, sinh viên trong ngành Tòa án có thêm thời gian nghiên cứu, hoàn thiện các bài dự thi chất lượng, BTC Cuộc thi quyết định gia hạn thời gian nhận bài dự thi đến ngày 30/11/2026 thay cho thời hạn cũ.

Phương thức, địa chỉ nhận bài dự thi giữ nguyên theo Thể lệ đã ban hành.

Bài dự thi gửi qua email thiphongchongthuocla2026@gmail.com hoặc qua đường bưu điện tới Ban Tổ chức Cuộc thi (Báo Công lý, số 262 Đội Cấn, phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội).

Hồ sơ gồm bài dự thi, Phiếu thông tin tác giả hoặc nhóm tác giả và tài liệu kèm theo (nếu có).