Thông báo của Ma Ran Đô gây tiếc nuối

Mới đây, Ma Ran Đô thu hút sự chú ý khi chia sẻ hình ảnh nhân vật Khang trong Án Mạng Xém Hoàn Hảo, kèm thông báo anh sẽ vắng mặt tại buổi premiere diễn ra ngày 8/10 và cinetour của phim. Nam diễn viên cho biết nguyên nhân đến từ lịch trình công việc đã được sắp xếp từ trước.

Ma Ran Đô viết: “Vì lịch trình công việc sắp tới đã có trước nên premiere vào ngày 8-10 và cinetour của film Đô không tham gia được”. Nam diễn viên bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể trực tiếp đồng hành cùng ê-kíp trong những hoạt động quảng bá quan trọng trước ngày phim ra rạp.

Ma Ran Đô vai Khang trong phim Án Mạng Xém Hoàn Hảo.

Dù không thể có mặt, Ma Ran Đô vẫn gửi lời chúc đến đoàn phim: “Với ruột gan nuối tiếc Đô xin chúc cho buổi premiere thành công suôn sẻ. Mong khán giả yêu thương ủng hộ bộ film và ekipp”.

Cuối bài viết, nam diễn viên hẹn gặp khán giả trong những dịp sắp tới. Thông báo ngắn của Ma Ran Đô nhanh chóng nhận được sự quan tâm, đặc biệt khi Án Mạng Xém Hoàn Hảo là một trong những dự án anh góp mặt trong năm 2026.

Trong phim, Ma Ran Đô đảm nhận vai Hoàng Khang, bạn trai của Trinh (DJ Mie). Khang là một trong những nhân vật nằm trong vòng nghi vấn của vụ án trung tâm. Trước đó, ê-kíp từng giới thiệu anh là nghi phạm số 3, khiến thân phận thực sự của nhân vật trở thành một trong những điểm được khán giả quan tâm.

Diễn viên Ma Ran Đô. Ảnh: FBNV

Án Mạng Xém Hoàn Hảo thuộc thể loại trinh thám pha hài, xoay quanh một vụ án mạng xảy ra trong bối cảnh showbiz. Những người có mặt và liên quan đến vụ việc đều lần lượt bị đặt vào vòng nghi vấn, trong khi các mối quan hệ giữa Trinh, Khang và những nhân vật khác dần được hé lộ. Phim do Đức Nguyễn đạo diễn, Victor Vũ đảm nhận vai trò giám đốc sáng tạo và dự kiến khởi chiếu ngày 9/10/2026.

Đây cũng là một trong những dự án giúp Ma Ran Đô tiếp tục mở rộng màu sắc diễn xuất sau loạt phim gây chú ý trước đó. Năm 2025, nam diễn viên lần lượt góp mặt trong Nụ Hôn Bạc Tỷ, Tử Chiến Trên Không và Truy Tìm Long Diên Hương. Ba tác phẩm đều ghi nhận doanh thu phòng vé trên 200 tỷ đồng.

Bước sang năm 2026, Ma Ran Đô tiếp tục có lịch trình điện ảnh dày đặc với Án Mạng Xém Hoàn Hảo, Trại Giam Hạnh Phúc và Ngày Con Còn Mẹ. Anh cũng có cơ hội thử sức với những dạng vai khác nhau, từ nhân vật thuộc vòng nghi vấn trong phim trinh thám đến hình tượng thượng úy trong Trại Giam Hạnh Phúc.

Mối quan hệ thầy trò thân thiết giữa NSƯT Hữu Châu và Ma Ran Đô.

Ma Ran Đô từng là học trò của NSƯT Hữu Châu. Trong quá trình theo đuổi diễn xuất, anh bắt đầu từ những vai nhỏ, từng trải qua nhiều lần casting trước khi dần tạo được dấu ấn trên màn ảnh rộng. Hữu Châu cũng từng có những màn tương tác thân thiết với học trò, trong đó đáng chú ý là màn trêu chọc Ma Ran Đô khi anh hóa thân thành thượng úy trong dự án mới.

Với Án Mạng Xém Hoàn Hảo, khán giả sẽ phải chờ đến khi phim chính thức ra rạp để tìm lời giải cho những bí ẩn xoay quanh Khang. Dù vắng mặt trong premiere và cinetour, Ma Ran Đô vẫn gửi gắm lời chúc đến ê-kíp và mong khán giả tiếp tục ủng hộ bộ phim.