Thông báo của Bộ Công an về đối tượng khủng bố Nguyễn Văn Đài

Đối tượng Nguyễn Văn Đài. (Ảnh: Bộ Công an)

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, đối tượng có lý lịch trích ngang như sau:

Họ và tên: Nguyễn Văn Đài

Bí danh: “Nguyễn Việt Hưng”

Ngày, tháng, năm sinh: 06/05/1969

Quê quán: Tỉnh Hưng Yên

Quốc tịch: Việt Nam

Nơi ở hiện nay: Cộng hòa Liên bang Đức

Vai trò, vị trí: “Ủy viên trung ương” của tổ chức khủng bố “Việt Tân”.

Quá trình phạm tội và các bản án đã tuyên

Theo hồ sơ của cơ quan tố tụng, Nguyễn Văn Đài là đối tượng có quá trình hoạt động chống phá Nhà nước nghiêm trọng, liên tục vi phạm pháp luật hình sự Việt Nam và đã nhiều lần bị xử lý nghiêm minh:

Năm 2007: Tòa án nhân dân TP. Hà Nội xét xử, tuyên phạt Nguyễn Văn Đài 04 năm tù và 04 năm quản chế về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo quy định tại Điều 88, Bộ luật Hình sự năm 1999.

Năm 2018: Tòa án nhân dân TP. Hà Nội tiếp tục tuyên phạt đối tượng 15 năm tù và 05 năm quản chế về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” theo quy định tại Điều 109, Bộ luật Hình sự. Sau đó, đối tượng được tạm đình chỉ thi hành án và xuất cảnh sang Cộng hòa Liên bang Đức.

Ngày 05/12/2025: Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã ra Quyết định truy nã đối với Nguyễn Văn Đài về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” quy định tại Điều 117, Bộ luật Hình sự.

Ngày 31/12/2025: Tòa án nhân dân TP. Hà Nội đã đưa vụ án ra xét xử vắng mặt đối với bị cáo Nguyễn Văn Đài. HĐXX tuyên phạt bị cáo 17 năm tù và 05 năm quản chế về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo Điều 117, Bộ luật Hình sự.

Bộ Công an cảnh báo mọi hành vi tham gia, tài trợ, tuyên truyền hoặc hỗ trợ cho hoạt động của Nguyễn Văn Đài và tổ chức khủng bố “Việt Tân” đều là hành vi vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật Việt Nam.