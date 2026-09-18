Thông báo chuyển Trụ sở làm việc của Ban Tiếp công dân tỉnh Khánh Hòa

Ngày 17-9, Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa có thông báo về việc chuyển Trụ sở làm việc của Ban Tiếp công dân tỉnh Khánh Hòa.

Theo đó, kể từ ngày 21-9-2026, Ban Tiếp công dân tỉnh Khánh Hòa chuyển Trụ sở làm việc từ địa chỉ số 15A đường Yersin, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đến địa chỉ số 05 đường Quang Trung, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa; số điện thoại liên hệ: 02583.523370, 02583.522264, 02583.527146.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân được biết để thuận tiện liên hệ trong công tác.