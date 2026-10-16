Thông báo chủ trương điều chỉnh quy mô dự án tuyến đường kết nối cầu Tân Hiền

Đoạn cuối tuyến Hương lộ 6 kết nối với bến phà Bà Miêu - vị trí dự kiến xây dựng cầu Tân Hiền, phía bờ thành phố Đồng Nai. Ảnh: Phạm Tùng

Theo UBND phường Tân Triều, trên cơ sở Thông báo số 430/TB-SXD, ngày 13-10-2026 của Sở Xây dựng về kết quả cuộc họp phương án kết nối Dự án Đầu tư xây dựng cầu Tân Hiền với Dự án Nâng cấp Hương lộ 6, Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan đã thống nhất kiến nghị UBND thành phố xem xét điều chỉnh quy mô toàn tuyến lên 6 làn xe, phạm vi thu hồi đất, giải phóng mặt bằng từ 28m lên 32m và giảm phạm vi dự án tại đoạn trùng với Dự án cầu Tân Hiền. Đồng thời, giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Đồng Nai hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh theo quy định và tiếp tục thi công các hạng mục không bị ảnh hưởng để bảo đảm tiến độ. UBND phường Tân Triều được giao chủ động tuyên truyền đến nhân dân về chủ trương nêu trên.

Các nội dung điều chỉnh đang được trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Ranh giới, diện tích đất bị ảnh hưởng và việc bồi thường, hỗ trợ (nếu có) sẽ được xác định, công khai sau khi có quyết định của cấp có thẩm quyền, bảo đảm thực hiện theo quy định pháp luật.

Do đó, UBND phường Tân Triều thông báo để các hộ gia đình, cá nhân và tổ chức sinh sống, sản xuất, kinh doanh dọc tuyến Hương lộ 6 nắm rõ chủ trương điều chỉnh dự án, đồng thuận và ủng hộ để dự án sớm hoàn thành, mang lại hiệu quả lâu dài cho địa phương.

Với các cá nhân, tổ chức, khi xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa công trình có mở rộng diện tích trong phạm vi lộ giới 32m của tuyến Hương lộ 6, chủ sử dụng đất liên hệ UBND phường Tân Triều để được Phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị cung cấp thông tin quy hoạch, hướng dẫn xác định lộ giới, chỉ giới xây dựng và thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định, trong đó có thủ tục thông báo khởi công theo khoản 3 Điều 43 Luật Xây dựng năm 2025 và thủ tục cấp giấy phép xây dựng (nếu thuộc trường hợp phải có giấy phép). Đồng thời, bảo đảm việc xây dựng đúng lộ giới, chỉ giới xây dựng theo quy hoạch được duyệt, không lấn chiếm đất dành cho giao thông, không xây dựng công trình trái phép trong phạm vi quy hoạch lộ giới giao thông.

Các công trình xây dựng không có giấy phép xây dựng, vi phạm lộ giới, chỉ giới sẽ bị xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật. Khi Nhà nước thực hiện giải phóng mặt bằng, phần công trình xây dựng mới không phép, sai phép, sai quy hoạch sẽ không được xem xét bồi thường, hỗ trợ theo pháp luật về đất đai, gây thiệt hại trực tiếp cho chính gia đình, cá nhân, tổ chức.

UBND phường Tân Triều cũng đề nghị người dân chủ động theo dõi thông tin chính thức của UBND phường qua trang thông tin điện tử phường, hệ thống truyền thanh, bảng tin khu phố và các kênh thông tin chính thức khác. Đồng thời, phối hợp với UBND phường, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Đồng Nai, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đồng Nai - Chi nhánh Vĩnh Cửu và các đơn vị có liên quan trong quá trình khảo sát, đo đạc, kiểm đếm khi có thông báo.

Dự án Nâng cấp Hương lộ 6 có chiều dài gần 3km (từ giao Hương lộ 15 đến Km2+994,06 giao đường Tân Hiền) được khởi công vào cuối năm 2025 với quy mô 4 làn xe, nền đường rộng 24m, lộ giới quy hoạch 32m và dự kiến hoàn thành trong tháng 6-2027.

Trong khi đó, Dự án cầu Tân Hiền bắc qua sông Đồng Nai, nối xã Thường Tân (Thành phố Hồ Chí Minh) với phường Tân Triều (thành phố Đồng Nai) có quy mô đầu tư 6 làn xe rộng 33,5m. Đoạn đầu cầu Tân Hiền dài khoảng 580m (quy mô 6 làn xe) trùng với đoạn cuối Dự án Nâng cấp Hương lộ 6.