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Theo thông báo của UBND xã Nâm Nung, việc công khai danh sách các sản phẩm không đạt chất lượng được thực hiện trên cơ sở Công văn số 1415/TTBVTV-QLVTNN ngày 22/8/2026 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Lâm Đồng về việc thông báo sản phẩm phân bón, thuốc bảo vệ thực vật không đạt chất lượng.

Qua kết quả kiểm tra, cơ quan chuyên môn xác định có 7 lô sản phẩm không đạt các chỉ tiêu chất lượng theo quy định. Trong đó, có 5 lô phân bón và 2 lô thuốc bảo vệ thực vật.

Cụ thể, đối với nhóm phân bón, các sản phẩm được thông báo gồm: Amoni sulphat (phân SA) SA Nhật Kim cương – NN, sản xuất ngày 28/8/2025, không đạt chỉ tiêu axit tự do quy về H₂SO₄; NPK HHT 9 NPK 16-16-8, sản xuất ngày 11/9/2025, không đạt chỉ tiêu K₂O hữu hiệu.

Bên cạnh đó, sản phẩm NPK NNTBD PACIFIC NPK 15-5-27, sản xuất ngày 16/6/2026, không đạt các chỉ tiêu P₂O₅ hữu hiệu, K₂O hữu hiệu và tổng hàm lượng các chất dinh dưỡng chính. Phân bón trung lượng Fuhumate Magie Canxi Blak, sản xuất ngày 11/4/2026, có độ ẩm vượt mức sai lệch được chấp nhận. Sản phẩm NPK GARSONI NPK 12-12-17 + 1,2 Mg, sản xuất ngày 8/6/2024, không đạt chỉ tiêu P₂O₅ hữu hiệu.

Đối với thuốc bảo vệ thực vật, hai sản phẩm được nêu trong danh sách gồm thuốc trừ nấm Mancozeb 80WP, sản xuất ngày 13/12/2025, không đạt chỉ tiêu Mancozeb và thuốc trừ sâu VIKRES 22SC, sản xuất ngày 5/3/2026, có chỉ tiêu Lambda Cyhalothrin vượt mức sai lệch cho phép.

Danh sách 7 lô sản phẩm phân bón, thuốc bảo vệ thực vật không đạt chất lượng theo kết quả kiểm tra của cơ quan chuyên môn

Trước tình hình trên, UBND xã Nâm Nung yêu cầu các cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn chủ động rà soát hàng hóa đang kinh doanh và tồn kho; không tiếp tục kinh doanh các lô sản phẩm không đạt chất lượng đã được thông báo. Trường hợp phát hiện hàng hóa thuộc danh sách, các cơ sở cần bố trí riêng, giữ nguyên nhãn, bao bì và hồ sơ liên quan; đồng thời báo cáo UBND xã thông qua Phòng Kinh tế và liên hệ đơn vị cung ứng để phối hợp xử lý theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

Đối với người dân, chính quyền địa phương khuyến cáo cần kiểm tra kỹ thông tin trên bao bì trước khi mua và sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Nếu đã mua hoặc phát hiện các sản phẩm thuộc những lô hàng nêu trên, người dân cần tạm ngừng sử dụng, giữ lại bao bì, hóa đơn, chứng từ (nếu có) và phản ánh đến UBND xã để được hướng dẫn xử lý.

Để thông tin được phổ biến rộng rãi, UBND xã giao Phòng Kinh tế theo dõi, tiếp nhận phản ánh, phối hợp kiểm tra, xác minh và tham mưu xử lý theo thẩm quyền. Các trưởng thôn, bon có trách nhiệm thông báo đến người dân; Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã và Phòng Văn hóa – Xã hội phối hợp tuyên truyền trên hệ thống phát thanh, trang thông tin điện tử và các nền tảng thông tin của địa phương.

Việc kịp thời thông tin các lô phân bón, thuốc bảo vệ thực vật không đạt chất lượng nhằm giúp người dân, cơ sở kinh doanh chủ động nhận diện, phòng tránh việc mua bán và sử dụng sản phẩm không bảo đảm yêu cầu, góp phần bảo vệ sản xuất nông nghiệp và quyền lợi của người tiêu dùng./.