Theo đó, Đại lễ là dịp để Tăng Ni, Phật tử tưởng nhớ và tri ân công đức của Đức vua – Phật hoàng Trần Nhân Tông đối với Dân tộc và Đạo pháp. Trên cương vị quân vương, ngài cùng quân dân nhà Trần làm nên thắng lợi trong hai cuộc kháng chiến chống quân Nguyên - Mông, giữ vững nền độc lập của đất nước. Sau khi nhường ngôi, ngài xuất gia tu hành, thống nhất các dòng thiền đương thời và sáng lập Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Qua các hoạt động tưởng niệm, Giáo hội hướng đến phát huy tinh thần nhập thế, truyền thống hộ quốc an dân và trách nhiệm của Tăng Ni, Phật tử đối với cộng đồng.

Trung ương GHPGVN sẽ phối hợp với Ban Trị sự GHPGVN TP.Quảng Ninh tổ chức Đại lễ; Ban Trị sự phối hợp với Văn phòng Trung ương Giáo hội và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, chuẩn bị chương trình và các điều kiện tổ chức.

Theo chương trình hướng dẫn, sau nghi thức niệm Phật cầu gia bị, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu, Đại lễ sẽ cung tuyên tiểu sử, tuyên đọc lời tưởng niệm và dâng hương tưởng niệm Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông. Chương trình có thể bố trí phát biểu của đại diện lãnh đạo chính quyền và khép lại với lời cảm tạ của Ban Tổ chức, nghi thức hồi hướng.

Thành phần tham dự Đại lễ gồm chư tôn đức Thành viên Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, lãnh đạo các Ban, Viện Trung ương Giáo hội, Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố, đại diện các hệ phái Phật giáo, chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các cơ sở tự viện, Tăng Ni và Phật tử. Ban Tổ chức sẽ mời đại diện các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, ngành, đoàn thể và cơ quan thông tấn, báo chí phù hợp với quy mô Đại lễ.

Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố căn cứ điều kiện thực tế để tổ chức Đại lễ tại trụ sở Ban Trị sự, thiền viện thuộc Thiền phái Trúc Lâm hoặc cơ sở tự viện phù hợp. Trung ương Giáo hội sẽ gửi tiểu sử và lời tưởng niệm Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông đến các Ban Trị sự trước ngày tổ chức để sử dụng thống nhất.

Bên cạnh nghi lễ tưởng niệm, các địa phương có thể tổ chức thuyết giảng, tọa đàm và sinh hoạt văn hóa Phật giáo, giới thiệu cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng của Phật hoàng Trần Nhân Tông. Ban Thường trực Hội đồng Trị sự cũng đề nghị các đơn vị phát huy kênh truyền thông của Giáo hội, phương tiện thông tin đại chúng và nền tảng số để lan tỏa giá trị di sản Phật giáo Trúc Lâm.

Thông bạch cũng đề nghị các Ban Trị sự tỉnh, thành phố chủ động phối hợp với cơ quan chức năng, hướng dẫn Tăng Ni, Phật tử và các cơ sở tự viện tổ chức hoạt động tưởng niệm trang nghiêm, thiết thực, tiết kiệm, an toàn, đúng nghi lễ truyền thống Phật giáo và quy định của pháp luật. Văn phòng Trung ương Giáo hội có trách nhiệm chuyển tài liệu phục vụ Đại lễ và tổng hợp tình hình tổ chức trên cả nước.