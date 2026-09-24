Thôn xóm bình yên nhờ những hòa giải viên 'lấy tình cảm làm gốc'

Cùng nhau học hỏi những kinh nghiệm hay

8 giờ sáng 23-9, tại Nhà văn hóa thôn, các thành viên tổ hòa giải thôn Thượng Tiết, xã Mỹ Đức tề tựu đông đủ để cùng nhau trao đổi nghiệp vụ, kinh nghiệm và sáng kiến hay trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Nhiều sáng kiến hay được các hòa giải viên chia sẻ tại buổi nói chuyện đều chung mục đích cao nhất là góp phần đưa hoạt động hòa giải cơ sở tại thôn ngày càng đạt kết quả cao.

Hòa giải viên Nguyễn Xuân Trường, Chi hội trưởng Chi Hội Nông dân thôn Thượng Tiết, cho biết: “Những buổi trao đổi nghiệp vụ được tổ hòa giải thôn tổ chức thường xuyên để các hòa giải viên cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, báo cáo những việc mà từng cá nhân đã làm được và đề xuất những khó khăn vướng mắc với lãnh đạo tổ hòa giải trong quá trình thực hiện nhiệm vụ”.

Hòa giải viên Nguyễn Thị Chờ, Chi hội trưởng Chi Hội phụ nữ thôn Thượng Tiết, chia sẻ: “Ngoài việc được cùng nhau trao đổi, tôi và các thành viên trong tổ còn được các đồng chí lãnh đạo tổ hòa giải cập nhật những chủ trương, chính sách mới, những cách làm hay, hiệu quả từ các tổ hòa giải khác trong và ngoài xã.

Các thành viên tổ hòa giải thôn Thượng Tiết luôn xác định “lấy tình cảm làm gốc”, chú trọng phân tích đúng – sai nhưng không làm tổn thương danh dự, tình cảm của những người trong cuộc. Người hòa giải vì thế không chỉ đóng vai trò như một “trọng tài”, mà còn phải tháo gỡ những nút thắt tâm lý, giúp các bên hiểu nhau hơn và tự nguyện điều chỉnh hành vi.

Các thành viên tổ hòa giải thôn Thượng Tiết thường xuyên tổ chức các buổi trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động nghiệp vụ. Ảnh: Biên Phạm

Ông Đỗ Văn Định, Trưởng thôn kiêm Phó Tổ trưởng thường trực Tổ hòa giải thôn Thượng Tiết thông tin, thôn Thượng Tiết có 646 hộ dân, với 2366 nhân khẩu. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thôn cơ bản được giữ vững, đời sống nhân dân ổn định.

Tổ hòa giải thôn hiện có 10 thành viên, với thành phần gồm: Ban lãnh đạo thôn và đại diện các ban, chi hội đoàn thể của thôn. Các thành viên tổ hòa giải đều nhiệt tình, có uy tín và trách nhiệm cao với cộng đồng.

Để nâng cao nghiệp vụ cho các hòa giải viên, tổ hòa giải thường xuyên tổ chức các buổi nói chuyện, trao đổi kinh nghiệm. Bên cạnh đó, tổ chức lồng ghép tuyên truyền pháp luật (Luật Đất đai, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Dân sự, Luật Phòng chống bạo lực gia đình) thông qua các buổi họp thôn, sinh hoạt tháng, quý, sơ kết, tổng kết của các chi hội đoàn thể. Phối hợp chặt chẽ với Đài truyền thanh xã thường xuyên cập nhật và phát các bản tin về an ninh trật tự, quy ước, hương ước, nếp sống văn hóa của thôn.

Theo ông Đỗ Văn Định, do làm tốt công tác tuyên truyền nên thời gian qua trên địa bàn thôn ít xảy ra những mâu thuẫn lớn. Tuy nhiên, trong quá trình sinh hoạt cộng đồng, đôi lúc vẫn còn phát sinh một số mâu thuẫn nhỏ liên quan đến ranh giới đất đai, sinh hoạt hàng ngày và hôn nhân gia đình.

Theo đó, từ ngày 1-1-2025 đến 23-9-2026, trên địa bàn thôn chỉ xảy ra 2 vụ việc cần hòa giải, liên quan đến tranh chấp lối đi chung và mâu thuẫn trong lĩnh vực chăn nuôi. Cả 2 vụ việc đều được tổ hòa giải thôn tiếp nhận và tiến hành hòa giải thành công.

“Thời gian qua, công tác hòa giải ở thôn Thượng Tiết đã góp phần giảm các vụ vi phạm pháp luật liên quan đến những lĩnh vực dân sự, hôn nhân gia đình, đất đai, hành chính, đồng thời, hạn chế đơn, thư, khiếu nại vượt cấp”, ông Đỗ Văn Định khẳng định.

Bám sát phương châm “giải quyết dứt điểm từ cơ sở”

Bà Nguyễn Thị Ngọc, Bí thư Chi bộ kiêm Tổ trưởng tổ hòa giải thôn Thượng Tiết cho biết, hòa giải ở cơ sở là một trong những nhiệm vụ vừa mang tính nhân văn, vừa mang tính pháp lý, là mắt xích quan trọng, xóa tan những mâu thuẫn, tranh chấp trong cộng đồng dân cư. Nếu làm tốt khâu này, sẽ góp phần tạo thêm tinh thần đoàn kết trong nhân dân, hạn chế đơn thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp, hướng đến xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Do đó, thời gian qua, công tác hòa giải cơ sở tại thôn Thượng Tiết luôn được quan tâm thực hiện.

Thời gian qua, với sự nhiệt tình, tâm huyết và khéo léo trong công việc, các hòa giải viên đã hòa giải thành 100% các vụ mâu thuẫn.

Tổ hòa giải thôn Thượng Tiết tại buổi làm việc với Tổ tư vấn của thôn vào sáng 23-9. Ảnh: Biên Phạm

Theo bà Nguyễn Thị Ngọc, khi có vụ việc xảy ra, các hòa giải viên cùng họp bàn, đưa ra giải pháp xử lý hiệu quả nhất; hướng dẫn, giúp đỡ các bên tự nguyện giải quyết với nhau trước sự chứng kiến của các hòa giải viên, không để mâu thuẫn phát sinh, gây ảnh hưởng đến trật tự xã hội, phát huy vai trò của những cá nhân có uy tín (trưởng dòng họ), có chuyên môn và nhiều kinh nghiệm tham gia hòa giải...

Đồng chí Nguyễn Quang Đường, Chủ tịch UBND xã Mỹ Đức đánh giá, thời gian qua, thôn Thượng Tiết đã triển khai nghiêm túc, bài bản và đạt hiệu quả cao công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở. Chi bộ và Ban công tác Mặt trận thôn phát huy tốt vai trò nòng cốt, chủ động đa dạng hóa hình thức tuyên truyền để pháp luật đến gần với người dân.

“Nhờ phát huy tốt vai trò của các tổ hòa giải nên các vụ việc vi phạm pháp luật, tranh chấp tại thôn Thượng Tiết ít xảy ra. Các hoạt động hòa giải đã góp phần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo. Thôn Thượng Tiết là một trong những điểm sáng của xã trong công tác tuyên truyền pháp luật và hòa giải ở cơ sở...”, đồng chí Nguyễn Quang Đường nhấn mạnh.