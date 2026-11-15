Thôn Vĩnh Thuận tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết

Các đại biểu tham dự ngày hội

Dự ngày hội có đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ cùng lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị và đông đảo người dân trên địa bàn thôn.

Người dân thôn Vĩnh Thuận tham dự ngày hội

Tại chương trình, các đại biểu và người dân cùng ôn lại truyền thống 96 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2026), đồng thời đánh giá tình hình khối đại đoàn kết toàn dân tộc và kết quả thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước năm 2026 của thôn Vĩnh Thuận.

Tiết mục văn nghệ đặc sắc biểu diễn tại ngày hội

Thôn Vĩnh Thuận có 331 hộ với các dân tộc Tày, Nùng, Kinh, Dao cùng chung sống. Nhiều năm qua, phát huy truyền thống đoàn kết, người dân trong thôn luôn tin tưởng và chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực thi đua lao động sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển thương mại, dịch vụ, làm giàu chính đáng. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện và ổn định; việc thực hiện phong trào thi đua yêu nước đạt nhiều kết quả tích cực.

Đại diện thôn Vĩnh Thuận phát biểu tại ngày hội

Thu nhập bình quân đầu người của thôn đạt 53 triệu đồng/người/năm, toàn thôn chỉ còn 1 hộ nghèo. Năm 2026, người dân đóng góp trên 170 triệu đồng làm đường giao thông nông thôn; thôn có 330/331 hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hoá”, khu dân cư tiếp tục được công nhận, giữ vững danh hiệu “Khu dân cư văn hoá” 5 năm liền.

Cùng với đó, người dân trong thôn luôn đoàn kết tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan môi trường sáng – xanh – sạch – đẹp; chấp hành nghiêm pháp luật, bảo đảm ninh trật tự, an toàn xã hội…

Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu tại ngày hội

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ đánh giá cao những kết quả mà thôn Vĩnh Thuận đã đạt được trong thời gian qua, nổi bật như khối đại đoàn kết trong khu dân cư ngày càng được củng cố, phát huy; tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; đời sống văn hoá, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao…

Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng thôn Vĩnh Thuận

Đồng chí đề nghị thôn Vĩnh Thuận tiếp tục củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; chấp hành tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá tốt đẹp của các dân tộc; đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; nhân rộng các mô hình phát triển sản xuất hiệu quả; duy trì và nâng cao chất lượng danh hiệu “Gia đình văn hoá” và “khu dân cư văn hoá”. Cùng với đó thôn tích cực xây dựng môi trường sống văn minh, sáng – xanh – sạch – đẹp; duy trì hiệu quả hoạt động của Tổ tự quản môi trường; giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông…

Lãnh đạo xã Bắc Sơn tặng hoa chúc mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Vĩnh Thuận

Từ nay đến Tết Đinh Mùi 2027, đồng chí đề nghị xã Bắc Sơn và thôn Vĩnh Thuận quan tâm thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; rà soát, chăm lo chu đáo cho hộ nghèo, gia đình chính sách và người có hoàn cảnh khó khăn để “Mọi nhà đều có Tết, mọi người đều vui Xuân”.

Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy tặng quà người dân trên địa bàn xã Bắc Sơn

Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy cùng lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng quà cho người dân, học sinh trên địa bàn xã Bắc Sơn

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng quà người có uy tín trên địa bàn thôn Vĩnh Thuận

Lãnh đạo xã Bắc Sơn tặng Giấy khen cho gia đình tiêu biểu trên địa bàn thôn Vĩnh Thuận

Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy cùng các đại biểu tham dự các hoạt động tại ngày hội

Người dân tham gia các hoạt động tại ngày hội

Nhân dịp này, đoàn công tác của tỉnh cùng các cơ quan, đơn vị đã trao quà cho khu dân cư Vĩnh Thuận, người có uy tín, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn và các cháu học sinh nghèo vượt khó.