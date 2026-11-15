Thôn Trung Ngãi củng cố khối đoàn kết, chăm lo đời sống Nhân dân

Đồng chí Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hải tặng hoa chúc mừng thôn Trung Ngãi.

Đồng chí Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hải trao quà tặng thôn Trung Ngãi.

Tại chương trình, các đại biểu và Nhân dân cùng ôn lại truyền thống xây dựng, trưởng thành của MTTQ Việt Nam; đánh giá kết quả thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng đời sống văn hóa ở địa phương.

Thôn Trung Ngãi có 297 hộ dân, 1.120 nhân khẩu. Thời gian qua, công tác tuyên truyền, vận động có trọng tâm, trọng điểm, Nhân dân tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua và hoạt động cộng đồng. Công tác an sinh xã hội được quan tâm. Ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo đảm an ninh trật tự và thực hiện dân chủ ở cơ sở tiếp tục được nâng cao. Năm 2026, thôn còn 8 hộ nghèo và 2 hộ cận nghèo; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 71 triệu đồng.

Đồng chí Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hải trao quà tặng các hộ nghèo tại thôn Trung Ngãi.

Tặng hoa và chúc mừng cán bộ, đảng viên, Nhân dân thôn Trung Ngãi, đồng chí Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hải khẳng định: Sự kết hợp giữa Ngày hội đại đoàn kết, ngày Văn hóa Việt Nam và ngày Pháp luật Việt Nam thể hiện một thông điệp sâu sắc: Văn hóa là nền tảng tinh thần; đoàn kết là nguồn sức mạnh; ý thức chấp hành pháp luật là điều kiện quan trọng để xây dựng cộng đồng ổn định và phát triển bền vững.

Ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền xã Yên Lập cũng như thôn Trung Ngãi, đồng chí Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hải nhấn mạnh: Sức mạnh đoàn kết cần được thể hiện bằng những việc làm cụ thể, mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho từng người dân và mỗi gia đình. Ý thức thượng tôn pháp luật, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước càng phải được coi trọng.

Lãnh đạo Sở Tư pháp trao biểu trưng kinh phí hỗ trợ thôn Trung Ngãi tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam.

Lãnh đạo xã Yên Lập trao quyết định công nhận Thôn dân cư văn hóa và tặng hoa chúc mừng thôn Trung Ngãi.

Để tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra, đồng chí đề nghị địa phương quan tâm củng cố khối đại đoàn kết từ cơ sở, chăm lo đời sống Nhân dân với phương châm mỗi phong trào thi đua cần có nội dung, việc làm và kết quả cụ thể, để Nhân dân tin tưởng, hưởng ứng làm theo. Gắn việc xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư với việc vun đắp tình đoàn kết các gia đình trong thôn.

Hằng năm, thôn lựa chọn ít nhất một hoạt động, mô hình tiêu biểu, phù hợp để duy trì thường xuyên, góp phần đưa việc xây dựng đời sống văn hóa thành công việc thường xuyên của cộng đồng. Đồng thời, tiếp tục phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương và hỗ trợ người dân tiếp cận chuyển đổi số.

Tiết mục biểu diễn văn nghệ đặc sắc tại ngày hội.