Thôn Tồng Han, xã Tân Đoàn tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Các đại biểu dự ngày hội

Dự ngày hội có các đồng chí lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Thi hành án dân sự tỉnh, xã Tân Đoàn cùng đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn.

Tiết mục văn nghệ tại ngày hội

Tại ngày hội, các đại biểu và Nhân dân cùng ôn lại truyền thống 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026); nghe tuyên truyền về ý nghĩa Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11). Đồng thời, Ban Công tác Mặt trận khu dân cư đã báo cáo tình hình khối đại đoàn kết toàn dân tộc và kết quả triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Đại diện Ban Công tác Mặt trận thôn báo cáo tình hình khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn thôn

Khu dân cư thôn Tồng Han hiện có 200 hộ dân với 907 nhân khẩu, gồm các dân tộc chủ yếu là Nùng, Tày và Kinh.

Trong năm 2026, Ban Công tác Mặt trận thôn đã tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia các phong trào thi đua, cuộc vận động tại địa phương. Cụ thể, thôn đã tổ chức 25 buổi vệ sinh môi trường, thu hút trên 450 lượt người tham gia; duy trì hoạt động “Ngày Chủ nhật xanh” định kỳ mỗi tháng một lần.

Đến nay, 100% hộ dân được sử dụng nước hợp vệ sinh; có 145/200 hộ đạt tiêu chí “5 không, 3 sạch, 3 an toàn”, chiếm 72,5%. Năm 2026, toàn thôn có 195/200 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, chiếm 97,5%; khu dân cư được công nhận danh hiệu Khu dân cư văn hóa.

Trong không khí đoàn kết, cởi mở, các đại biểu và người dân đã trao đổi, thảo luận, đóng góp ý kiến nhằm xây dựng cộng đồng dân cư ngày càng phát triển vững mạnh; phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của mỗi người dân trong xây dựng đời sống văn hóa và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh phát biểu tại ngày hội

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh đã ghi nhận, biểu dương những kết quả Ban Công tác Mặt trận và Nhân dân thôn Tồng Han đạt được trong thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Thi hành án dân sự tỉnh trao quà cho đại diện thôn Tồng Han

Đồng chí đề nghị thời gian tới, Ban Công tác Mặt trận thôn tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong tập hợp, vận động Nhân dân; thường xuyên sâu sát cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và kịp thời phản ánh những ý kiến, kiến nghị chính đáng của người dân. Phát huy tinh thần đoàn kết, khuyến khích Nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua, cuộc vận động, chung sức xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển.

Đồng chí cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền xã; thôn chủ động quan tâm thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; rà soát các trường hợp khó khăn, nhất là hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách để kịp thời phối hợp thăm hỏi, hỗ trợ, bảo đảm mọi người dân đều được đón Tết vui tươi, đầm ấm.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao quà cho người có uy tín trên địa bàn

Đại diện thôn Tồng Han và các hộ tiêu biểu nhận khen thưởng

Đại diện Ban Công tác mặt trận thôn Tồng Han nhận khen thưởng mô hình Khu dân cư "Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp" tiêu biểu năm 2026

Nhân dịp này, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã trao quà cho thôn Tồng Han, người có uy tín trên địa bàn. Cùng đó, các tập thể, gia đình và cá nhân tiêu biểu có thành tích trong các phong trào thi đua, cuộc vận động tại khu dân cư cũng được biểu dương, tôn vinh, khen thưởng.

Cũng tại ngày hội, Ban Công tác Mặt trận khu dân cư đã phát động hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, kêu gọi cán bộ và Nhân dân tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức xây dựng khu dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc.

Người dân trên địa bàn thôn vui ngày hội với trò chơi bịt mắt đánh trống

Thiếu nhi tham gia trò chơi nhảy bao bố tại ngày hội

Sau phần lễ, các đại biểu và Nhân dân cùng tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian.