Du khách quốc tế tham quan tại Khu du lịch sinh thái Vân Long.

"Bắt nhịp” thời đại số

Nhận được cuộc điện thoại từ số máy lạ yêu cầu mang căn cước công dân, thẻ bảo hiểm xuống xã hoặc cung cấp thông tin cá nhân để được hỗ trợ trực tuyến, ông Trần Đăng Pha, thôn Tập Ninh, xã Gia Vân không vội làm theo. Nhớ đến những thông tin cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo trên nhóm Zalo của thôn, ông chủ động liên hệ với Tổ an ninh thôn để kiểm chứng, không cung cấp thông tin cá nhân và tài khoản theo yêu cầu của đối tượng.

Ông Trần Đăng Pha chia sẻ: “Đây không phải là lần đầu tiên tôi nhận các cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo như vậy. Nếu trước đây còn thiếu cảnh giác, không biết thật giả ra sao thì từ khi tham gia các nhóm thông tin của thôn, tôi đã nhận biết được một số dấu hiệu bất thường, lừa đảo. Nhờ đó tôi biết phân tích, tìm cách xử lý, không còn lúng túng trước những tình huống như vậy”.

Với ông Pha, chuyển đổi số giúp nâng cao khả năng tự bảo vệ và chủ động trong cuộc sống còn với nhiều người dân thôn Đông Nộn Khê, xã Yên Từ, công nghệ lại mang đến sự thuận tiện, sẻ chia trong những thời điểm khó khăn của mỗi gia đình.

Đơn cử như trước đây, khi một gia đình có người thân không may qua đời sẽ phải lên trụ sở UBND xã đợi số thứ tự, chờ làm thủ tục. Song bây giờ, công dân chỉ cần thông báo đến cán bộ thôn, kể cả vào ban đêm hay lúc mưa bão, cán bộ thôn sẽ có mặt tại nhà văn hóa để hỗ trợ thực hiện thủ tục đăng ký khai tử trực tuyến. Hồ sơ được chuyển đến bộ phận hỗ trợ của xã để hoàn thiện và gửi cho gia đình nhanh chóng.

Bà Nghiêm Thị Loan, Trưởng thôn Đông Nộn Khê, xã Yên Từ chia sẻ: “Từ nơi hội họp, sinh hoạt văn hóa truyền thống, nhà văn hóa thôn nay trở thành điểm hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến. Những thủ tục hành chính đơn giản như đăng ký khai sinh, khai tử, cấp bản sao hiện cán bộ thôn đã thực hiện thuần thục và hướng dẫn công dân ngay tại cộng đồng”.

Được thành lập trên cơ sở sáp nhập xóm Chùa và xóm Thượng, thôn Đông Nộn Khê hiện có 551 hộ với 1.809 nhân khẩu. Trên 97% người dân sử dụng điện thoại thông minh, tỷ lệ bao phủ internet đạt trên 90%. Nhà văn hóa được trang bị máy tính, tivi, wifi công cộng; tổ công nghệ số cộng đồng gồm 10 thành viên thường xuyên hỗ trợ người dân.

Ngoài Đông Nộn Khê, hiện nay 100% nhà văn hóa trên địa bàn xã Yên Từ đều đã được trang bị máy tính, kết nối internet. Không chỉ tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, việc ứng dụng công nghệ số còn mở ra những phương thức mới trong quản lý, kết nối cộng đồng, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó trong khu dân cư.

Theo ông Bùi Văn Toàn, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Yên Từ để chuyển đổi số thực sự đi vào chiều sâu, điều quan trọng là giúp mọi người dân, nhất là người cao tuổi, người yếu thế, có cơ hội tiếp cận và thụ hưởng những tiện ích của công nghệ. Trong đó, tổ công nghệ số cộng đồng chính là “cánh tay nối dài” đưa chuyển đổi số đến từng ngõ xóm, từng hộ gia đình.

Trong tháng cao điểm chuyển đổi số tháng 10/2026, xã Yên Từ đã huy động 200 người, gồm các thành viên tổ công nghệ số cộng đồng và lực lượng đặc nhiệm cải cách hành chính, trực tiếp xuống cơ sở hướng dẫn, hỗ trợ người dân, đồng thời nâng cao kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ thôn. Qua đó, từng bước hình thành thói quen sử dụng công nghệ, phát huy tinh thần tương trợ và xây dựng cộng đồng dân cư văn minh, an toàn.

Bà Nghiêm Thị Loan, Trưởng thôn Đông Nộn Khê hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục trực tuyến tại Nhà văn hóa thôn.

Cũng từ cách làm lấy người dân làm trung tâm, tại thôn Tập Ninh, xã Gia Vân những buổi hướng dẫn kỹ năng số ở nhà văn hóa đang giúp bà con từng bước vượt qua tâm lý e ngại, chủ động tiếp cận và làm chủ công nghệ.

Ông Lê Thái Hòa, Bí thư Chi bộ thôn Tập Ninh cho biết, thời gian đầu triển khai, nhiều người dân còn gặp khó khăn khi sử dụng điện thoại thông minh. Chi bộ đã phân công cán bộ, đảng viên trẻ trực tiếp hướng dẫn bà con sử dụng các ứng dụng, thực hiện dịch vụ công trực tuyến, đồng thời phát huy hiệu quả các nhóm Zalo trong kết nối cộng đồng.

Sự kiên trì theo phương châm “cầm tay chỉ việc” của cán bộ, đoàn viên, thanh niên đang từng bước thu hẹp khoảng cách số giữa các thế hệ. Người cao tuổi không chỉ được hướng dẫn sử dụng các tiện ích thiết yếu mà còn được trang bị kiến thức nhận diện lừa đảo, bảo vệ thông tin cá nhân trên không gian mạng.

Kiến tạo giá trị mới từ sức mạnh cộng đồng

Khi những rào cản về kỹ năng dần được tháo gỡ, công nghệ không chỉ phục vụ sinh hoạt, giải quyết thủ tục hành chính mà còn mở ra những cơ hội phát triển kinh tế ngay tại mỗi làng quê.

Nếu ở thôn Đông Nộn Khê, trên 95% trong số hơn 100 hộ kinh doanh đã thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt, sản phẩm giò trứng Nộn Khê đạt chứng nhận OCOP 3 sao được giới thiệu, tiêu thụ qua mạng xã hội, thì tại thôn Tập Ninh, công nghệ đang được khai thác gắn với lợi thế khai thác, quảng bá tiềm năng du lịch của Khu du lịch sinh thái Vân Long.

Những người nông dân quanh năm gắn bó với chiếc mái chèo, từng gặp khó khăn khi giao tiếp với du khách nước ngoài, nay đã biết sử dụng ứng dụng hỗ trợ phiên dịch bằng giọng nói. Đặc biệt vừa qua, nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, xã Gia Vân đã xây dựng mô hình “Thôn thông minh” với 23 tiêu chí thuộc 8 nhóm nội dung, lựa chọn thôn Tập Ninh làm điểm triển khai trong năm 2026 đồng thời ra mắt phần mềm Chatbox AI Gia Vân Talk.

Đây là ứng dụng tích hợp nhiều tính năng hữu ích như giúp người dân tiếp cận thủ tục hành chính, dịch vụ công, các chính sách và nội dung thiết thực trong đời sống; giới thiệu thông tin Khu du lịch, nhà hàng, khách sạn, dịch vụ,… đặc biệt tính năng chuyển giọng nói tiếng Việt thành tiếng Anh đã hỗ trợ người dân nơi đây rất nhiều trong quá trình phục vụ du khách.

Bà Đinh Thị Hạnh, người dân thôn Tập Ninh, xã Gia Vân chia sẻ: “Trước đây do không biết ngoại ngữ, bà con làm nghề chèo đò gặp nhiều trở ngại khi trao đổi với khách quốc tế. Nhờ ứng dụng công nghệ, việc giao tiếp đã trở nên thuận tiện hơn. Công nghệ giúp chúng tôi tự tin, dễ dàng giao tiếp và quảng bá vẻ đẹp của quê hương”.

Cán bộ thôn Tập Ninh hướng dẫn du khách cài đặt, sử dụng ứng dụng Gia Vân Talk.

Ông Trần Hùng Vui, Phó Giám đốc HTX Dịch vụ sinh thái Vân Long cho biết: “Hiện nay, khoảng 90% lao động làm dịch vụ du lịch tại HTX là nông dân địa phương, chủ yếu làm các công việc như chèo đò, bán đồ lưu niệm… Vì vậy, ứng dụng Gia Vân Talk có ý nghĩa rất thiết thực, giúp bà con khắc phục những hạn chế về ngoại ngữ, nâng cao kỹ năng giao tiếp, chất lượng phục vụ, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh, cảnh quan và những nét đẹp văn hóa của địa phương đến du khách trong nước và quốc tế. Năm 2026, Khu du lịch sinh thái Vân Long ước đón trên 80.000 lượt khách. Đây cũng là cơ hội để người dân phát huy lợi thế của công nghệ số, phát triển sinh kế, nâng cao thu nhập ngay trên chính quê hương mình”.

Tuy nhiên, từ xây dựng mô hình điểm đến nhân rộng và duy trì hiệu quả lâu dài vẫn còn nhiều vấn đề đặt ra. Tại một số địa phương, ứng dụng công nghệ mới chủ yếu dừng ở việc thiết lập các kênh tương tác trên mạng xã hội, trong khi những tiêu chí mang tính chiều sâu như thương mại điện tử, truy xuất nguồn gốc, ứng dụng công nghệ trong sản xuất chưa phát huy hiệu quả rõ rệt. Nguồn kinh phí vận hành, bảo trì thiết bị và nhân lực hỗ trợ chuyển đổi số tại cơ sở cũng là những khó khăn cần được tháo gỡ.

Thực tiễn cho thấy, xây dựng thôn thông minh không thể chỉ trông chờ vào đầu tư hạ tầng hay nguồn lực ngân sách mà cần phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, sự đồng hành của MTTQ, các tổ chức đoàn thể và đặc biệt là tinh thần chủ động tham gia của người dân. Mỗi địa phương cần lựa chọn cách làm phù hợp với điều kiện thực tế, lấy hiệu quả thụ hưởng của Nhân dân làm thước đo thay vì chạy theo số lượng tiêu chí.

Một làng quê thông minh là nơi công nghệ hiện diện trong mỗi nếp nhà để phục vụ người dân tốt hơn, sống an toàn hơn và lan tỏa những giá trị tốt đẹp. Khi những tiện ích của thời đại số hòa quyện với tình làng nghĩa xóm, đó cũng là lúc những làng quê đáng sống được kiến tạo từ chính sức mạnh của cộng đồng.