Thôn Thăng Phước phát huy nội lực, xây dựng cộng đồng nghĩa tình

Sáng 15-11, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phan Thái Bình tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại thôn Thăng Phước, xã Việt An. Ngày hội là dịp để cộng đồng dân cư nhìn lại những kết quả đạt được, củng cố tình đoàn kết, phát huy trách nhiệm chung tay xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Tại chương trình, các đại biểu cùng ôn lại chặng đường 96 năm hình thành và phát triển của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026); đồng thời đánh giá những chuyển biến trong thực hiện các phong trào thi đua, xây dựng đời sống văn hóa và phát huy sức mạnh cộng đồng tại khu dân cư.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phan Thái Bình tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại thôn Thăng Phước.

Thôn Thăng Phước được thành lập ngày 1-7-2026 sau khi sáp nhập 3 thôn Nhị Phú, An Lâm và Phú Toản, với 592 hộ dân, 2.206 nhân khẩu. Dù địa bàn có sự thay đổi về quy mô tổ chức, tinh thần gắn kết trong cộng đồng tiếp tục được duy trì thông qua nhiều hoạt động thiết thực. Nổi bật trong năm qua là các phong trào phát triển kinh tế, hỗ trợ hộ nghèo, xây dựng gia đình văn hóa, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự và thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa. Nhiều mô hình được người dân tích cực hưởng ứng như gia đình “5 không, 3 sạch”, “Ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền”, tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn, Ngày Chủ nhật xanh và tộc họ văn hóa.

Từ những hoạt động này, ý thức trách nhiệm của mỗi người dân đối với cộng đồng từng bước được nâng lên, góp phần xây dựng môi trường sống văn minh, nghĩa tình và phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong các phong trào tại địa phương.

Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố còn tặng 10 phần quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn thôn.

Hướng đến năm 2027, thôn Thăng Phước phấn đấu duy trì 100% học sinh trong độ tuổi đến trường; có từ 95% gia đình đạt danh hiệu văn hóa trở lên; 100% hộ đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự. Đồng thời, vận động 100% thanh niên trong độ tuổi tham gia khám nghĩa vụ quân sự, thực hiện tốt nhiệm vụ khi trúng tuyển; phấn đấu đạt chuẩn thôn văn hóa và hoàn thành toàn bộ chỉ tiêu vận động các loại quỹ.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thái Bình ghi nhận những nỗ lực của cán bộ và nhân dân thôn Thăng Phước trong xây dựng khối đại đoàn kết, triển khai các phong trào thi đua tại cơ sở. Đồng thời đề nghị người dân tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần hiếu học, tích cực tham gia phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, giữ gìn an ninh trật tự và chung tay bảo vệ môi trường.

Lãnh đạo thành phố cũng lưu ý chính quyền xã Việt An và thôn Thăng Phước cần quan tâm sâu sát hơn đến đời sống nhân dân, thực hiện tốt chính sách đối với người có công, chăm lo các gia đình chính sách; đồng thời tạo điều kiện, hỗ trợ hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống, vươn lên phát triển kinh tế. Qua đó, hiện thực hóa mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thái Bình phát biểu tại ngày hội.

Tại ngày hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố còn tặng 10 phần quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn thôn. Xã Việt An tặng giấy khen cho 6 cá nhân tiêu biểu có thành tích trong các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế.