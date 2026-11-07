Thôn Táo Ngoại, xã Hát Môn: Phát huy sức mạnh đoàn kết xây dựng quê hương

Các đồng chí lãnh đạo xã Hát Môn tặng hoa chúc mừng thôn Táo Ngoại. Ảnh: NM

Đồng lòng xây dựng quê hương

Thôn Táo Ngoại được thành lập tháng 7-2026 trên cơ sở sáp nhập 4 thôn: Táo 1, Táo 2, Táo 3 và Ngoại. Vùng đất làng Táo từ lâu nổi tiếng với nghề cắt may truyền thống và đã được công nhận danh hiệu Làng nghề Hà Nội. Đây cũng là địa phương có truyền thống trồng hoa, với các loại như huệ, lay ơn, cúc, ly...

Anh Phan Đình Đại, người dân làng Táo, cho biết, hiện toàn thôn có gần 200 hộ làm nghề may, tạo việc làm cho khoảng 2000 lao động tại địa phương. Những năm gần đây, nghề may phát triển khá mạnh, nhiều hộ đã đầu tư máy móc, đổi mới phương thức sản xuất. Riêng cơ sở của anh Đại hiện có gần 200 công nhân may, sản phẩm được tiêu thụ trên thị trường trong nước và xuất khẩu sang Lào, Campuchia.

Trồng hoa cũng là hướng phát triển kinh tế mang lại thu nhập cho người dân địa phương. Theo ông Trần Văn Canh, người dân thôn Táo Ngoại, cánh đồng hoa của thôn hiện có khoảng 150 hộ tham gia sản xuất. Bên cạnh đó, một số hộ còn phát triển trồng cây ăn quả như ổi, táo, bưởi. Đời sống kinh tế ngày càng cải thiện, địa phương không còn hộ nghèo, tinh thần đoàn kết, tương trợ giữa các gia đình cũng được duy trì.

Sản phẩm quần áo thời trang của làng nghề may thôn Táo Ngoại. Ảnh: NM

Đời sống tinh thần của người dân ngày càng phong phú với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. "Riêng phong trào bóng đá có nhiều đội tham gia; bên cạnh đó là các câu lạc bộ dưỡng sinh, dân vũ, bóng chuyền, cầu lông... góp phần tạo không khí vui tươi, gắn kết cộng đồng"- ông Trần Văn Canh nói.

Thông tin về kết quả hoạt động của khu dân cư, ông Nguyễn Văn Mạnh, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Táo Ngoại cho biết, hiện thôn có 899 hộ với 3.777 nhân khẩu. Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy chi bộ, Ban Công tác Mặt trận cùng các chi hội, đoàn thể đã tích cực tuyên truyền, vận động, phát huy vai trò tự quản của cộng đồng, từng bước ổn định tổ chức và triển khai các nhiệm vụ tại cơ sở.

Nông sản đặc trưng của nhân dân thôn Táo Ngoại. Ảnh: NM

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tiếp tục được triển khai gắn với các nhiệm vụ của khu dân cư. Công tác vận động, chăm lo an sinh xã hội được quan tâm thực hiện. Thôn đã vận động 37 triệu đồng tri ân thương binh, gia đình chính sách; hơn 28 triệu đồng vào Quỹ Vì người nghèo; 6 triệu đồng cho Quỹ Nhân đạo từ thiện và Quỹ Toàn dân chăm sóc người cao tuổi.

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa tiếp tục được duy trì với 885 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, chiếm tỷ lệ 95,9%. Trong quá trình chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, có 2 hộ gia đình tự nguyện hiến tổng cộng 16m² đất để mở rộng đường đi, góp phần cải thiện hạ tầng và diện mạo khu dân cư.

thôn Táo Ngoại ra mắt mô hình “Dân vận khéo - Hiến đất mở đường - Chung sức xây dựng quê hương”. Ảnh: NM

Khơi dậy trách nhiệm từ mỗi người dân

Tham luận tại ngày hội, ông Nguyễn Văn Hạnh, gia đình văn hóa tiêu biểu năm 2026 của thôn chia sẻ, công tác khuyến học, khuyến tài luôn được dòng họ Nguyễn Văn quan tâm và duy trì nền nếp. Hằng năm, vào dịp giỗ tổ, sau khi hoàn tất các nghi lễ truyền thống, dòng họ tổ chức trao quà động viên con em có thành tích cao trong học tập; đồng thời ghi danh vào sổ vàng để biểu dương, khích lệ tinh thần hiếu học của các thế hệ.

Theo ông Hạnh, việc quan tâm, động viên kịp thời không chỉ giúp các cháu có thêm động lực phấn đấu mà còn góp phần vun đắp truyền thống hiếu học, xây dựng sự gắn kết giữa các thành viên trong dòng họ.

Lãnh đạo xã Hát Môn trao máy tính là quà tặng của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội hỗ trợ gia đình và học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: NM

Ở góc độ phát triển nghề truyền thống, ông Đỗ Danh Vui, đại diện Hội Cắt may làng nghề Táo Ngoại cho rằng, tinh thần đoàn kết còn được thể hiện rõ trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân. Dù nghề cắt may có nhiều điều kiện phát triển, hoạt động sản xuất vẫn gặp những khó khăn nhất định, nhất là trong tìm kiếm thị trường và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.

Trước thực tế đó, thay vì sản xuất riêng lẻ, các hộ đã liên kết với nhau thông qua Hội Cắt may. Các gia đình thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi kỹ thuật, hỗ trợ tìm kiếm thị trường, cùng tháo gỡ khó khăn để duy trì và phát triển nghề truyền thống.

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hát Môn tặng quà các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: NM

Phát biểu tại ngày hội, Bí thư Đảng ủy xã Hát Môn Nguyễn Đình Sơn nhấn mạnh, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm nay có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh thôn Táo Ngoại nói riêng và các khu dân cư trên địa bàn xã nói chung tiếp tục ổn định tổ chức sau sắp xếp. Không gian phát triển mới với quy mô dân số, địa bàn và tiềm lực lớn hơn vừa mở ra cơ hội, vừa đặt ra yêu cầu củng cố sự đồng thuận, gắn kết giữa những người dân cùng chung sống trên một quê hương.

Đồng chí Nguyễn Đình Sơn khẳng định, Táo Ngoại là địa bàn có nghề cắt may phát triển, được công nhận danh hiệu Làng nghề Hà Nội. Từ đôi bàn tay cần cù, khéo léo và ý chí vươn lên của nhiều thế hệ, nghề may đã trở thành một ngành kinh tế quan trọng, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, góp phần làm thay đổi diện mạo quê hương. Bên cạnh phát triển kinh tế, người dân nơi đây còn gìn giữ truyền thống đoàn kết, nghĩa tình, phát huy các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, khuyến học, khuyến tài và tinh thần tương thân tương ái.

Bí thư Đảng ủy xã Hát Môn mong muốn người dân Táo Ngoại tiếp tục giữ gìn những giá trị tốt đẹp đã được các thế hệ vun đắp; kinh tế ngày càng phát triển, đời sống ngày càng sung túc nhưng tình làng nghĩa xóm không phai nhạt; cuộc sống ngày càng hiện đại nhưng bản sắc văn hóa, truyền thống quê hương vẫn được gìn giữ và phát huy. Đây là tài sản quý báu mà thế hệ hôm nay có trách nhiệm bảo vệ, trao truyền cho mai sau.

Tin tưởng, với truyền thống đoàn kết, tinh thần năng động, sáng tạo và trách nhiệm của mỗi người dân, Táo Ngoại sẽ tiếp tục là điểm sáng trong phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn xã Hát Môn.

Tại ngày hội, Bí thư Chi bộ thôn Táo Ngoại Nguyễn Thế Huynh đã phát động thi đua, kêu gọi cán bộ và nhân dân tiếp tục đoàn kết, chung sức xây dựng thôn dân cư an toàn, ấm no, hạnh phúc. Thôn Táo Ngoại ra mắt mô hình “Dân vận khéo - Hiến đất mở đường - Chung sức xây dựng quê hương” và phát động Quỹ Khuyến học nhằm tiếp tục chăm lo, động viên thế hệ trẻ học tập, rèn luyện. Tại buổi lễ xã Hát Môn cũng đã biểu dương các gia đình văn hóa tiêu biểu năm 2026; trao quà của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và địa phương tới các hộ gia đình, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.