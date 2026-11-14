Thôn Phú Khánh phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân

Dự ngày hội có đồng chí Đinh Công Thực - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh cùng đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân địa phương.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đinh Công Thực tặng hoa chúc mừng cán bộ, đảng viên, Nhân dân thôn Phú Khánh.

Thôn Phú Khánh có 192 hộ dân, 676 nhân khẩu. Năm 2026, cán bộ, đảng viên, Nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, phấn đấu phát triển kinh tế - xã hội và đạt những kết quả khá toàn diện.

Nổi bật trong kết quả xây dựng khu dân cư là đời sống vật chất của người dân ngày càng được nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người năm 2026 ước đạt 60 triệu đồng. Hiện nay, trong thôn chỉ còn 1 hộ nghèo, không còn hộ cận nghèo.

Trong năm 2026, hệ thống đường điện chiếu sáng được đầu tư với kinh phí 2,2 tỷ đồng. Người dân đồng thuận, tự nguyện đóng góp tài sản, hiến đất mở rộng đường giao thông, góp phần làm thay đổi diện mạo khu dân cư.

Cùng với phát triển kinh tế, các phong trào xây dựng đời sống văn hóa được duy trì hiệu quả. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 97,9%; 100% trẻ em trong độ tuổi được đến trường; 98% số hộ được sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh. Tinh thần tương thân tương ái, chăm lo gia đình chính sách, hộ khó khăn, khuyến học, khuyến tài tiếp tục được phát huy. An ninh, trật tự được giữ vững, không phát sinh vụ việc phức tạp, không có đơn thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đinh Công Thực trao quà cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thôn Phú Khánh.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đinh Công Thực biểu dương những kết quả và tinh thần đoàn kết của cán bộ, Nhân dân thôn Phú Khánh. Đồng thời, đề nghị địa phương tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết, quan tâm phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, chăm lo các đối tượng chính sách và hộ khó khăn; gắn xây dựng đời sống văn hóa với giữ gìn bản sắc truyền thống.

Đồng chí nhấn mạnh trong giai đoạn phát triển mới, thôn Phú Khánh phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, tăng cường đối thoại, giải quyết kịp thời kiến nghị của Nhân dân và hỗ trợ người dân tiếp cận chuyển đổi số.

Nhân dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đinh Công Thực đã trao những suất quà ý nghĩa tặng các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thôn Phú Khánh.