Thôn Phiếm Ái phát huy truyền thống đoàn kết, xây dựng khu dân cư an toàn, hạnh phúc

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang phát biểu tại ngày hội. Ảnh: NGỌC PHÚ

Cùng dự ngày hội có Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đoàn Ngọc Hùng Anh; Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam; Quyền Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng Mai Văn Tư; Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Thị Thanh Phương, lãnh đạo Văn phòng Thành ủy.

Phát biểu tại ngày hội, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang nhấn mạnh, ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và ngày Văn hóa Việt Nam tuy có ý nghĩa riêng nhưng đều hướng đến những giá trị gần gũi, thiết thực: giữ gìn truyền thống, vun đắp tình nghĩa giữa con người với con người, xây dựng gia đình ấm no, xóm làng đoàn kết, văn minh.

Lãnh đạo thành phố tặng hoa và quà chúc mừng ngày hội. Ảnh: NGỌC PHÚ

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Bí thư Thành ủy gửi lời thăm hỏi thân tình, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc đến toàn thể bà con nhân dân.

Bí thư Thành ủy khẳng định, đoàn kết là truyền thống rất quý báu của dân tộc ta. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đặc biệt coi trọng sức mạnh của đoàn kết. Trong đời sống hằng ngày, đoàn kết được thể hiện từ những việc rất gần gũi: bà con quan tâm, giúp đỡ nhau khi khó khăn; cùng bàn bạc việc chung, giữ gìn xóm làng; chăm lo cho người già, trẻ em và những gia đình còn khó khăn.

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang (bên trái) trao 100 triệu đồng hỗ trợ sửa chữa nhà Đại đoàn kết cho hộ cận nghèo Lê Thị Kim. Ảnh: NGỌC PHÚ

Ghi nhận, biểu dương vai trò của Chi bộ, Ban nhân dân thôn, Ban Công tác Mặt trận, các chi hội, đoàn thể và những người có uy tín trong cộng đồng, Bí thư Thành ủy đánh giá cao những đóng góp trong công tác vận động nhân dân tham gia các phong trào, chăm lo an sinh xã hội, giữ gìn an ninh trật tự và bảo tồn các giá trị văn hóa tốt đẹp của quê hương. Đồng thời, biểu dương những kết quả cán bộ và nhân dân thôn Phiếm Ái đạt được trong thời gian qua.

Theo Bí thư Thành ủy, bên cạnh những kết quả đáng mừng, đời sống một bộ phận người dân vẫn còn khó khăn, thu nhập chưa ổn định; một số vấn đề về giao thông, điện chiếu sáng, mương thoát nước, thu gom rác thải và chế độ, chính sách cần tiếp tục được giải quyết.

Sau sắp xếp, địa bàn thôn rộng, dân số đông hơn, đặt ra yêu cầu mới trong công tác tập hợp, vận động nhân dân và tổ chức các hoạt động cộng đồng.

Thôn Phiếm Ái hiện có 865 hộ với 3.650 nhân khẩu. Đời sống người dân khá đa dạng, trong đó vẫn còn nhiều hộ làm nông nghiệp, bên cạnh các hộ kinh doanh, dịch vụ và công nhân, lao động. Dù một bộ phận người dân còn khó khăn, bà con luôn quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ nhau.

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang (thứ 5, bên trái sang) tặng quà cho người dân thôn Phiếm Ái. Ảnh: NGỌC PHÚ

Trong năm, thôn đã vận động, trao 140 suất quà với tổng trị giá 56 triệu đồng; quan tâm chăm lo học sinh có hoàn cảnh khó khăn, người cao tuổi và các đối tượng yếu thế.

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự đạt nhiều kết quả tích cực. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt trên 91%; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được duy trì.

Trong năm, thôn tổ chức 23 đợt ra quân vệ sinh môi trường với gần 1.000 lượt người tham gia, duy trì các tuyến đường tự quản, trồng cây xanh, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm.

Hưởng ứng ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, văn hóa không phải điều gì xa xôi mà hiện diện ngay trong nếp sống hằng ngày của mỗi gia đình, khu dân cư.

Đó là cách ứng xử có tình, có nghĩa; tinh thần hiếu học, kính trên nhường dưới; ý thức giữ gìn cảnh quan, môi trường và tôn trọng quy ước chung của cộng đồng. Những việc làm bình dị ấy, khi được duy trì qua nhiều thế hệ, sẽ tạo nên nét đẹp riêng của mỗi làng quê.

Đông đảo người dân thôn Phiếm Ái tham dự ngày hội. Ảnh: NGỌC PHÚ

Bí thư Thành ủy bày tỏ ấn tượng với truyền thống lịch sử, văn hóa của quê hương Phiếm Ái. Bí thư Thành ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể và nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống văn hóa, lịch sử, xây dựng cộng đồng dân cư gắn bó, nghĩa tình.

Đặc biệt, sau khi địa bàn thôn được sắp xếp, mở rộng, cần quan tâm gắn kết người dân ở các khu vực, không phân biệt khu cũ, khu mới, cùng xây dựng một cộng đồng Phiếm Ái đoàn kết.

Chi bộ, cán bộ thôn, Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể phải thực sự gần dân, lắng nghe ý kiến, tạo điều kiện để người dân tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các công việc chung.

Mỗi gia đình, mỗi người dân cần phát huy tinh thần tự quản, cùng giữ gìn an ninh trật tự, phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội, nhất là ma túy; quan tâm quản lý, giáo dục con em, xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh. Cùng với đó, chú trọng chăm lo đời sống, việc làm, sinh kế và giải quyết những vấn đề thiết thực của người dân.

Đối với xã Đại Lộc, Bí thư Thành ủy đề nghị tiếp tục nắm chắc tình hình đời sống nhân dân, nhất là các hộ khó khăn, người cao tuổi neo đơn, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và những trường hợp cần trợ giúp.

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm đặc trưng của địa phương. Ảnh: NGỌC PHÚ

Việc hỗ trợ phải đúng người, đúng nhu cầu, kịp thời; đồng thời quan tâm kết nối việc làm, hỗ trợ sản xuất, sinh kế phù hợp để các gia đình ổn định cuộc sống lâu dài.

Cùng với đó, cần rà soát cụ thể các kiến nghị của người dân về giao thông, điện chiếu sáng, thoát nước, vệ sinh môi trường và chế độ, chính sách.

Thành phố sẽ tiếp tục quan tâm đầu tư hạ tầng thiết yếu, chăm lo an sinh xã hội, tạo điều kiện phát triển sản xuất, việc làm và nâng cao đời sống nhân dân; đồng thời đề nghị các cơ quan chức năng phối hợp, hỗ trợ xã Đại Lộc tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cụ thể.

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang tham quan hội trại trong khuôn khổ ngày hội. Ảnh: NGỌC PHÚ

Bí thư Thành ủy lưu ý, trong quá trình triển khai các công việc chung phải bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, trên tinh thần tự nguyện, phù hợp với điều kiện của người dân; tuyệt đối không tạo áp lực đóng góp cho bà con.

Đặc biệt, Bí thư Thành ủy yêu cầu triển khai thực chất, hiệu quả mô hình “Khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc”. Thôn Phiếm Ái được xã Đại Lộc lựa chọn làm điểm triển khai mô hình này trong năm 2026. Đây vừa là niềm vui, vừa là trách nhiệm của cán bộ và người dân trong thôn.

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang (thứ 2, bên phải) trò chuyện với người dân tại ngày hội. Ảnh: NGỌC PHÚ

Theo Bí thư Thành ủy, một khu dân cư hạnh phúc không chỉ được đánh giá bằng các danh hiệu hay phong trào mà trước hết phải là nơi người dân sống với nhau có tình nghĩa; người khó khăn được quan tâm, giúp đỡ; đường làng sạch sẽ, an toàn; trẻ em được học hành, người lớn có việc làm, người già được chăm sóc. Những điều bình dị ấy cũng chính là mong muốn của mỗi gia đình.

Quan trọng nhất, người dân phải được bàn bạc, tham gia thực hiện, giám sát và thụ hưởng thành quả. Mặt trận và các đoàn thể cần phát huy vai trò tập hợp, vận động, kịp thời biểu dương những người tốt, việc tốt, cách làm hay để nhân rộng, bảo đảm mô hình được duy trì lâu dài, mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng.

Lãnh đạo xã Đại Lộc tặng quà cho người dân. Ảnh: NGỌC PHÚ

Bí thư Thành ủy mong muốn bà con thôn Phiếm Ái tiếp tục gìn giữ những giá trị quý báu của quê hương, từ nếp nhà, tình làng nghĩa xóm đến đình làng và những di sản cha ông để lại; đồng thời chung tay chăm lo người còn khó khăn, giữ gìn xóm làng sạch đẹp, bình yên, tạo điều kiện tốt hơn cho con cháu học tập, lao động và trưởng thành.

Đại diện doanh nghiệp trao quà cho người dân. Ảnh: NGỌC PHÚ

Dịp này, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang trao 100 triệu đồng hỗ trợ sửa chữa nhà Đại đoàn kết cho hộ cận nghèo Lê Thị Kim; trao quà của lãnh đạo thành phố cho 10 hộ nghèo, hộ cận nghèo. Lãnh đạo xã Đại Lộc cũng trao quà cho 10 hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn...