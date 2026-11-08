Thôn Nông Trường phát huy đoàn kết, xây dựng khu dân cư văn minh, phát triển

Tới dự có các đồng chí: Trịnh Đình Dũng - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc; Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Bình Xuyên cùng đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân thôn Nông Trường.

Đồng chí Trịnh Đình Dũng - nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc tặng hoa chúc mừng Ngày hội Đại đoàn kết thôn Nông Trường, xã Bình Xuyên.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh tặng hoa chúc mừng Ngày hội Đại đoàn kết thôn Nông Trường, xã Bình Xuyên.

Thôn Nông Trường được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 thôn Cơ Quan, Cơ Khí và Tân Hà, hiện thôn có 400 hộ với 1.365 nhân khẩu. Sau sáp nhập, cán bộ và Nhân dân trong thôn đã từng bước ổn định tổ chức, phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức xây dựng cộng đồng dân cư. Kinh tế, đời sống Nhân dân trong thôn tiếp tục được cải thiện; tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt 95%, thu nhập bình quân đầu người đạt 76 triệu đồng/năm; toàn thôn không còn hộ nghèo, còn 2 hộ cận nghèo.

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa được triển khai tích cực, với 396/400 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, chiếm 99%; 100% trẻ em trong độ tuổi được đến trường.

Công tác khuyến học, khuyến tài, đền ơn đáp nghĩa, chăm lo người có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được duy trì; nhà văn hóa và hệ thống giao thông cơ bản đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, đi lại của Nhân dân.

Công tác vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan khu dân cư được chú trọng; ý thức chấp hành pháp luật của người dân nâng lên, an ninh, trật tự được giữ vững. Năm 2026, thôn được UBND xã Bình Xuyên công nhận danh hiệu Khu dân cư văn hóa.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh phát biểu tại ngày hội thôn Nông Trường.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Trịnh Đình Dũng và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh biểu dương, chúc mừng những kết quả cán bộ, đảng viên và Nhân dân thôn Nông Trường đạt được; đồng thời nhấn mạnh, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc là dịp để cộng đồng cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, củng cố niềm tin, tăng cường sự đồng thuận và vun đắp tình làng, nghĩa xóm.

Việc gắn Ngày hội với Ngày Văn hóa Việt Nam và hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam góp phần khẳng định vai trò của văn hóa, sức mạnh đoàn kết và ý thức chấp hành pháp luật trong xây dựng cộng đồng ổn định, phát triển bền vững.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã Bình Xuyên cùng cán bộ, Nhân dân thôn Nông Trường tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, nâng cao đời sống; quan tâm hỗ trợ 2 hộ cận nghèo vươn lên ổn định cuộc sống; chăm lo gia đình chính sách, người có công, người cao tuổi và các trường hợp khó khăn.

Tiết mục văn nghệ đặc sắc tại ngày hội.

Cùng với đó, tiếp tục nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, xây dựng khu dân cư văn minh, sáng - xanh - sạch - đẹp; thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; duy trì các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, khuyến học, khuyến tài; phát huy hiệu quả nhà văn hóa và các thiết chế văn hóa hiện có.

Đồng chí cũng yêu cầu xã và thôn lựa chọn ít nhất một hoạt động hoặc mô hình văn hóa thiết thực để duy trì thường xuyên sau ngày hội, tạo chuyển biến thực chất trong đời sống cộng đồng.

Phát huy dân chủ ở cơ sở, công khai, minh bạch các công việc chung và những khoản đóng góp của Nhân dân; kịp thời tiếp thu, giải quyết kiến nghị, chủ động hòa giải mâu thuẫn ngay từ cơ sở.

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đất đai, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy; nâng cao cảnh giác, phòng ngừa các hành vi lừa đảo trên không gian mạng.

Đẩy mạnh phong trào “Bình dân học vụ số”, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, tiếp cận thông tin chính thống, quan tâm hỗ trợ người cao tuổi và những người còn hạn chế về kỹ năng số.

Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền xã Bình Xuyên thường xuyên quan tâm, hướng dẫn, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho khu dân cư; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức vận động, gần dân, sát dân, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân.

Mỗi cán bộ, đảng viên cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong thực hiện, tạo niềm tin và sự đồng thuận trong cộng đồng.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh trao quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh tặng các hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Lãnh đạo xã Bình Xuyên trao quà tặng các hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Lãnh đạo Sở Tư pháp tặng quà cho thôn Nông Trường nhân Ngày Pháp luật Việt Nam.

Nhân dịp này, đồng chí Bùi Đức Hinh đã tặng lẵng hoa chúc mừng cán bộ và Nhân dân thôn Nông Trường; trao 20 suất quà của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh tặng các hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Các tập thể, gia đình và cá nhân tiêu biểu được thôn biểu dương, khen thưởng tại ngày hội.