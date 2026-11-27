Phong cảnh, bản sắc Nà Tông nổi bật với văn hóa dân tộc Tày.

Cụ thể, với chủ đề “Nà Tông - Nước non đại ngàn, điểm đến du lịch nông thôn xanh”, làng văn hóa du lịch cộng đồng thôn Nà Tông, xã Thượng Lâm đã vinh dự được Bộ Nông nghiệp và Môi trường trao giải thưởng danh giá "Điểm đến du lịch nông thôn Việt Nam tốt nhất năm 2026” (Viet Nam's Best Rural Tourism Destination 2026).

Cùng được vinh danh ở hạng mục giải thưởng cao nhất này với đại diện của tỉnh Tuyên Quang còn có 4 điểm đến tiêu biểu khác trên cả nước, gồm: Khu bảo tồn Làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải (xã Tân Cương, tỉnh Thái Nguyên); Điểm du lịch cộng đồng Cồn Chim (xã Hòa Minh, tỉnh Vĩnh Long); Làng Tân Hóa (xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị) và Làng văn hóa du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn (xã Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

Ngôi chùa cổ Phúc Lâm Tự có từ xa xưa.

Đáng chú ý, đây đều là những mô hình du lịch cộng đồng kiểu mẫu, trong đó nhiều điểm đến đã khẳng định được thương hiệu trên bản đồ quốc tế khi được Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc (UN Tourism) công nhận là “Làng du lịch tốt nhất” hoặc đoạt các giải thưởng quốc tế về phát triển bền vững.

Cũng tại Quyết định này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã trao giải thưởng "Điểm đến du lịch nông thôn Việt Nam được cộng đồng bình chọn năm 2026” (Vietnam's People's choice Rural Tourism Destination 2026) cho 3 điểm đến là: Điểm du lịch sinh thái Rừng tràm Trà Sư (xã An Cư, tỉnh An Giang); Điểm du lịch văn hóa cộng đồng Hùng Lô (phường Vân Phú, tỉnh Phú Thọ) và Điểm du lịch đồi chè Long Cốc (xã Long Cốc, tỉnh Phú Thọ).

Bến thuyền Nà Tông.

Giải thưởng "Điểm đến du lịch nông thôn Việt Nam tốt nhất năm 2026" là niềm tự hào lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Thượng Lâm nói riêng và của tỉnh Tuyên Quang nói chung. Kết quả này ghi nhận những nỗ lực bền bỉ của địa phương trong việc khai thác hiệu quả tiềm năng cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống và phát triển du lịch xanh, bền vững. Đây sẽ là đòn bẩy quan trọng để Nà Tông tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, quảng bá hình ảnh du lịch Tuyên Quang vươn xa trên bản đồ du lịch trong nước và quốc tế.