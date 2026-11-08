Thôn Mông Ân, xã Bình Gia tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Các đại biểu dự ngày hội

Tại ngày hội, các đại biểu và Nhân dân đã cùng ôn lại truyền thống 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026); nghe tuyên truyền về ý nghĩa Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và báo cáo kết quả thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2026.

Tiết mục văn nghệ trong chương trình ngày hội

Theo báo cáo, thôn Mông Ân hiện có 231 hộ dân, đời sống kinh tế cơ bản ổn định, thu nhập bình quân đầu người đạt 45 triệu đồng/năm. Các hoạt động an sinh xã hội được quan tâm.

Hiện nay, 100% hộ trong thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh, thực hiện thu gom rác thải đúng quy định; duy trì vệ sinh đường làng, ngõ xóm và nạo vét kênh mương thủy lợi định kỳ. Công tác bảo đảm an ninh trật tự được thực hiện tốt, 100% gia đình ký cam kết bảo đảm an ninh trật tự, thôn hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân hằng năm.

Người dân trong thôn tham gia ngày hội

Trong năm, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế và trẻ em trong độ tuổi đến trường đều đạt 100%; có 96,5% hộ đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa", thôn giữ vững danh hiệu "Thôn văn hóa".

Lãnh đạo UBND xã Bình Gia tặng danh hiệu "Thôn văn hóa" năm 2026 cho đại diện thôn Mông Ân

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại ngày hội

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh biểu dương, chúc mừng những kết quả cán bộ, đảng viên và Nhân dân thôn Mông Ân đạt được trong thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động.

Đồng chí đề nghị thời gian tới, Ban Công tác Mặt trận và Nhân dân trong thôn tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đẩy mạnh thi đua lao động sản xuất; quan tâm xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn bản sắc truyền thống, thực hiện nếp sống văn minh; bảo vệ môi trường và giữ vững an ninh trật tự. Đồng thời, Ban Công tác Mặt trận và các tổ chức đoàn thể cần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy vai trò tập hợp, vận động Nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, chung sức xây dựng khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc.

Đồng chí cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền xã; thôn chủ động rà soát, thực hiện chu đáo các chính sách an sinh xã hội; đặc biệt quan tâm chăm lo đầy đủ, kịp thời cho các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo và hoàn cảnh khó khăn, neo đơn trên địa bàn với tinh thần “Mọi nhà đều có Tết, mọi người đều vui Xuân”, không để ai bị bỏ lại phía sau trong Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 sắp tới.

Đại diện thôn Mông Ân nhận quà của Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tại ngày hội

Người có uy tín thôn Mông Ân nhận quà tại ngày hội

Đại diện các hộ nghèo, cận nghèo nhận quà tại ngày hội

Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã trao tặng 14 suất quà cho các hộ nghèo, cận nghèo; tặng quà người có uy tín trong thôn.