Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh Hà Trung Kiên nói chuyện với Nhân dân thôn Mỏ Phàng.

Mỏ Phàng là thôn biên giới của xã Sơn Vĩ. Thôn có 126 hộ với 844 nhân khẩu, gồm 4 dân tộc cùng sinh sống. Năm 2026, mặc dù còn nhiều khó khăn, khí hậu khắc nghiệt, song Nhân dân trong thôn đã đoàn kết, tích cực lao động sản xuất, đạt tổng sản lượng lương thực có hạt 253 tấn, tổng đàn gia súc 785 con; có 30 hộ khá, giàu, 73 hộ có mức sống trung bình. Trong năm, thôn vận động giúp đỡ 1 hộ thoát nghèo; 91 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, tỷ lệ học sinh đến trường đạt 98%, 100% người dân tham gia bảo hiểm y tế. Các hoạt động bảo vệ môi trường, bảo vệ rừng, giữ gìn an ninh trật tự được duy trì, góp phần củng cố khối đại đoàn kết và nâng cao đời sống nhân dân.

Đồng chí Hà Trung Kiên, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh tặng quà cho hộ nghèo thôn Mỏ Phàng.

Đồng chí Hà Trung Kiên, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh tặng hoa, quà cho thôn Mỏ Phàng.

Phát biểu tại Ngày hội, đồng chí Hà Trung Kiên, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh nhấn mạnh: Việc tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc không chỉ là dịp để cán bộ và Nhân dân cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam; khơi dậy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thắt chặt, gắn bó trong cộng đồng dân cư, mà còn là dịp tôn vinh, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng dân cư đoàn kết, văn minh, giàu bản sắc.

Đông đảo Nhân dân thôn Mỏ Phàng tham dự Ngày hội.

Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh Hà Trung Kiên ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và kết quả cán bộ, đảng viên, Nhân dân thôn Mỏ Phàng đạt được trong năm qua. Đồng chí đề nghị thôn Mỏ Phàng tiếp tục củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đẩy mạnh phát triển kinh tế, thực hiện giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống Nhân dân; vận động Nhân dân khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, phát triển sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, trồng trọt và các ngành nghề dịch vụ phù hợp.

Cùng với đó, tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo giáo dục, sức khỏe và thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. Tiếp tục vận động các gia đình thực hiện tốt các tiêu chí gia đình văn hóa; xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc; giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc; tiếp tục thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; tích cực tham gia bảo vệ đường biên, mốc giới, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ rừng, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.