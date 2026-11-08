Thôn Khuổi Lùng, xã Quý Hòa tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam

Đại biểu dự ngày hội

Đại biểu dự ngày hội

Tại chương trình, các đại biểu và Nhân dân đã cùng ôn lại truyền thống 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026), tìm hiểu ý nghĩa Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11; đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Tiết mục văn nghệ tại ngày hội

Tiết mục văn nghệ tại ngày hội

Theo báo cáo, năm 2026, các phong trào thi đua, cuộc vận động tại thôn Khuổi Lùng được triển khai với nhiều nội dung thiết thực, thu hút sự tham gia của Nhân dân. Toàn thôn giảm 11 hộ nghèo, đạt 100% chỉ tiêu được giao; có 96/117 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, chiếm 82,05%. Nhân dân tích cực đóng góp xây dựng đình làng, tham gia xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường và giữ gìn an ninh trật tự. Qua đó, tinh thần đoàn kết, tương trợ trong cộng đồng tiếp tục được củng cố và phát huy.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh Đoàn trao quà cho người có uy tín tại thôn Khuổi Lùng

Trong khuôn khổ ngày hội, các đại biểu và Nhân dân đã thảo luận, đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp nhằm đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng gia đình hạnh phúc, giữ gìn vệ sinh môi trường, nâng cao chất lượng đời sống và củng cố khối đại đoàn kết trong cộng đồng.

Lãnh đạo xã Quý Hòa biểu dương các gia đình, cá nhân tiêu biểu trên địa bàn thôn

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao 4 suất quà tặng người có uy tín trong cộng đồng dân cư trên địa bàn xã. Các gia đình, cá nhân tiêu biểu có đóng góp tích cực trong lao động, sản xuất, phát triển kinh tế và xây dựng đời sống văn hóa được biểu dương, khen thưởng.