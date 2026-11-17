Đồng chí Ma Thị Thúy, Uỷ viên chuyên trách Hội đồng Dân tộc của Quốc hội dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc - Ngày Văn hoá Việt Nam tại thôn Hà Lang.

Thôn Hà Lang hiện có 187 hộ, 819 nhân khẩu, với 7 dân tộc anh em cùng sinh sống. Năm 2026, Ban Công tác Mặt trận thôn phối hợp với các chi đoàn, chi hội vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc; thực hiện hương ước, quy ước của thôn; xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, thực hiện việc cưới, việc tang, lễ hội tiết kiệm, văn minh; bài trừ hủ tục, mê tín dị đoan và các hành vi gây ảnh hưởng đến đời sống cộng đồng.

Đồng chí Ma Thị Thúy, Uỷ viên chuyên trách Hội đồng Dân tộc của Quốc hội phát biểu tại Ngày hội.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền Nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển các mô hình kinh tế, thu nhập bình quân 55 triệu/người/năm. Thôn duy trì 5 tổ tiết kiệm và vay vốn với 160 thành viên tổng dư nợ 15 tỷ đồng, nhân dân trong thôn đoàn kết hỗ trợ chia sẻ kinh nghiệm phát triển sản xuất, kết quả rà soát cuối năm thôn có 31 hộ nghèo, chiếm 16,6%; hộ cận nghèo 27 hộ, chiếm 14,5%; trong năm có 3 hộ thoát nghèo, 5 hộ thoát cận nghèo.

Đồng chí Ma Thị Thúy, Uỷ viên chuyên trách Hội đồng Dân tộc của Quốc hội tặng thôn Hà Lang lẵng hoa chúc mừng.

Phát biểu chung vui tại ngày hội, đồng chí Ma Thị Thúy, Uỷ viên chuyên trách Hội đồng Dân tộc của Quốc hội vui mừng với những kết quả đạt được trong năm qua của nhân dân trong thôn. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới Nhân dân tiếp tục giữ vững và phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân, tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước của địa phương; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh. Đẩy mạnh phong trào phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Đồng chí đề nghị Chi bộ, Ban Công tác Mặt trận, các chi hội, chi đoàn và nhân dân trong thôn tập trung thực hiện tốt phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng, có những giải pháp giúp đỡ những hộ còn khó khăn, tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, duy trì các hoạt động văn nghệ, thể thao và khuyến học, chú trọng giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc mình như trang phục, tiếng nói…

Đồng chí Ma Thị Thúy, Uỷ viên chuyên trách Hội đồng Dân tộc của Quốc hội tặng quà cho các hộ gia đình chính sách, người uy tín, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Nhân dịp này, đồng chí Ma Thị Thúy, Uỷ viên chuyên trách Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã tặng 10 suất quà, mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng cho các gia đình chính sách, hộ nghèo và 10 triệu đồng cho các hoạt động của thôn Hà Lang.

Tin, ảnh: Quốc Việt