Thôn Con Sỏ phát huy sức mạnh đại đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa

Đồng chí Y Quang BKrông phát biểu chúc mừng người dân thôn Con Sỏ. (Ảnh: do cơ sở cung cấp)

Người dân thôn Con Sỏ chủ yếu sống bằng sản xuất nông nghiệp, đời sống một bộ phận hộ dân còn khó khăn. Tuy nhiên, với tinh thần đoàn kết, cần cù lao động, bà con trong thôn luôn tích cực phát triển sản xuất, giúp đỡ nhau trong cuộc sống và hưởng ứng các phong trào tại địa phương.

Người dân trong lễ mừng lúa mới ở thôn Con Sỏ. (Ảnh: do cơ sở cung cấp)

Trong năm 2026, Ban Công tác Mặt trận thôn phối hợp với chi bộ, trưởng thôn và các đoàn thể vận động người dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh, trật tự và chăm lo các hộ khó khăn.

Ký kết giao ước thi đua ở thôn Con Sỏ. (Ảnh: do cơ sở cung cấp)

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Y Quang BKrông ghi nhận, biểu dương những kết quả thôn Con Sỏ đạt được trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát triển kinh tế - xã hội và chăm lo đời sống Nhân dân.

Đồng chí Y Quang BKrông đề nghị cấp ủy, chính quyền và Mặt trận địa phương tiếp tục gần dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân; phát huy vai trò của già làng, người có uy tín trong tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận tại cơ sở.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Y Quang BKrông tặng quà cho các gia đình khó khăn. (Ảnh: do cơ sở cung cấp)

Đồng thời, khuyến khích người dân phát huy tinh thần tự lực, tự cường, chủ động phát triển sản xuất, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, hỗ trợ nhau giảm nghèo, nâng cao thu nhập.

Bên cạnh phát triển kinh tế, địa phương cần quan tâm xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn bản sắc truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số; vận động người dân thực hiện nếp sống văn minh, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh, trật tự, chung sức xây dựng khu dân cư ngày càng khang trang, nghĩa tình.

Văn nghệ chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc do người dân thôn Con Sỏ biểu diễn. (Ảnh: do cơ sở cung cấp)

Dịp này, lãnh đạo tỉnh trao quà chúc mừng khu dân cư và tặng quà các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và bà con trong thôn. UBND xã Đam Rông 3 cũng trao quà cho khu dân cư, các gia đình và biểu dương, khen thưởng những gia đình văn hóa tiêu biểu.