Thôn 1, xã Đức An xây dựng khu dân cư nghĩa tình, giàu đẹp
Chiều 14/11, đồng chí Nguyễn Ngọc Phúc, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam tại khu dân cư thôn 1, xã Đức An.
Thời gian qua, người dân khu dân cư 1, xã Đức An luôn phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó cộng đồng, dân cư. Thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn thôn hiện nay đạt 72 triệu đồng/người/năm; thôn hiện còn 3 hộ nghèo và 9 hộ cận nghèo; tỷ lệ hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” chiếm trên 97%.
Các hoạt động chăm lo người nghèo, gia đình khó khăn và đối tượng yếu thế được thực hiện hiệu quả, kịp thời giúp các hộ ổn định, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần xây dựng xã Đức An văn minh, nghĩa tình, giàu đẹp.
Phát biểu tại ngày hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Ngọc Phúc đã biểu dương tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt khó của Ban Tự quản thôn và người dân nơi đây. Đồng thời mong muốn cấp ủy, địa phương tăng cường khối đại đoàn kết; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; đồng hành, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Nhất là triển khai có hiệu quả “Khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc”, góp phần xây dựng khu dân cư phát triển hơn trong thời gian tới.
Tại ngày hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Phúc tặng các suất quà ý nghĩa cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình đặc biệt khó khăn.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/thon-1-xa-duc-an-xay-dung-khu-dan-cu-nghia-tinh-giau-dep-474322.html