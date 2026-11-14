Thôn 1, xã Đức An xây dựng khu dân cư nghĩa tình, giàu đẹp

Văn nghệ chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư thôn 1, xã Đức An

Thời gian qua, người dân khu dân cư 1, xã Đức An luôn phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó cộng đồng, dân cư. Thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn thôn hiện nay đạt 72 triệu đồng/người/năm; thôn hiện còn 3 hộ nghèo và 9 hộ cận nghèo; tỷ lệ hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” chiếm trên 97%.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Phúc (bên phải) cùng lãnh đạo địa phương và người dân thôn 1, xã Đức An tham dự ngày hội

Các hoạt động chăm lo người nghèo, gia đình khó khăn và đối tượng yếu thế được thực hiện hiệu quả, kịp thời giúp các hộ ổn định, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần xây dựng xã Đức An văn minh, nghĩa tình, giàu đẹp.

Hộ khó khăn về nhà ở nhận bảng biểu trưng hỗ trợ nhà Đại đoàn kết tại ngày hội

Phát biểu tại ngày hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Ngọc Phúc đã biểu dương tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt khó của Ban Tự quản thôn và người dân nơi đây. Đồng thời mong muốn cấp ủy, địa phương tăng cường khối đại đoàn kết; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; đồng hành, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Nhất là triển khai có hiệu quả “Khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc”, góp phần xây dựng khu dân cư phát triển hơn trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Phúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương tinh thần vượt khó, đoàn kết xây dựng cộng đồng dân cư phát triển

Đồng chí Nguyễn Ngọc Phúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (ngoài cùng bên trái) tặng quà cho hộ nghèo, gia đình khó khăn

Tại ngày hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Phúc tặng các suất quà ý nghĩa cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình đặc biệt khó khăn.