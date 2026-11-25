Di sản Việt trên sàn diễn Paris

Ngày 29/1/2026, nhà thiết kế Phan Huy giới thiệu bộ sưu tập Xuân - Hè 2026 tại Paris Haute Couture Week. Ở tuổi 27, anh trở thành nhà thiết kế Việt Nam đầu tiên góp mặt trong lịch trình chính thức của tuần lễ thời trang cao cấp này, đồng thời là nhà thiết kế trẻ nhất từng trình diễn tại đây, theo hãng tin AFP.

Mang tên "Cành Vàng Lá Ngọc", bộ sưu tập gồm 35 thiết kế đầm dạ hội lấy cảm hứng từ mỹ thuật cung đình triều Nguyễn, đặc biệt là giai đoạn giao thoa giữa văn hóa phương Đông và phương Tây. Những hình ảnh gắn với Hoàng hậu Nam Phương, Hoàng đế Khải Định hay Hoàng thái tử Bảo Long được chuyển hóa thành ngôn ngữ thời trang đương đại, thay vì tái hiện nguyên mẫu trang phục lịch sử.

Phan Huy sử dụng muslin, tulle cùng kỹ thuật thêu hoa, đính kết thủ công để tạo nên những thiết kế có độ mềm mại và cấu trúc cầu kỳ. Một số chi tiết hoa được xử lý riêng biệt, mất nhiều tháng hoàn thiện. Tên gọi Cành Vàng Lá Ngọc cũng gợi nhắc những tác phẩm trang trí hoa lá cổ bằng vàng và ngọc còn được lưu giữ tại Huế.

Dấu mốc của Phan Huy cho thấy di sản không nhất thiết chỉ xuất hiện trong bảo tàng hay những bộ trang phục phục dựng. Khi được nghiên cứu và diễn giải bằng tư duy sáng tạo mới, chất liệu văn hóa có thể trở thành nền tảng cho những sản phẩm thời trang Việt cao cấp, đủ sức bước vào sân chơi quốc tế.

Phan Huy giới thiệu bộ sưu tập "Cành Vàng Lá Ngọc" tại Paris Haute Couture Week

Biến kỹ nghệ may đo thành dấu ấn thương hiệu

Một hướng đi khác được GIA STUDIOS của nhà thiết kế Lâm Gia Khang lựa chọn là theo đuổi tinh thần tối giản, chú trọng phom dáng và kỹ thuật cắt may. Xuất thân từ gia đình có bốn thế hệ làm nghề may, Lâm Gia Khang đưa kinh nghiệm thủ công tích lũy qua nhiều thế hệ vào ngôn ngữ thiết kế hiện đại.

Thay vì sử dụng nhiều chi tiết trang trí để gây chú ý, GIA STUDIOS tập trung vào đường cắt, tỷ lệ trang phục, chất liệu và độ hoàn thiện. Một số thiết kế khai thác chất liệu truyền thống như lụa Lãnh Mỹ A, kết hợp với phom dáng đương đại, tạo nên phong cách thanh lịch, tiết chế.

Thương hiệu đã được phân phối tại Lane Crawford - hệ thống bán lẻ thời trang cao cấp có tiếng ở Hong Kong. Theo South China Morning Post, GIA STUDIOS kết hợp kỹ nghệ may đo truyền thống Việt Nam với tinh thần tối giản đương đại, hướng đến nhóm khách hàng yêu thích phong cách quiet luxury, tức sự sang trọng không phô trương.

Trường hợp GIA STUDIOS cho thấy giá trị cao cấp đôi khi không nằm ở những chi tiết cầu kỳ hay logo nổi bật. Một đường cắt chuẩn xác, chất liệu được lựa chọn kỹ và khả năng giữ phom dáng cũng có thể tạo nên dấu ấn riêng, giúp thương hiệu định vị trong phân khúc cao hơn.

GIA STUDIOS lựa chọn là theo đuổi tinh thần tối giản, chú trọng phom dáng và kỹ thuật cắt may

Biến vải thừa thành giá trị sáng tạo

Trong khi đó, KHAAR của nhà thiết kế Ngô Hoàng Kha tiếp cận thời trang cao cấp từ góc nhìn bền vững. Thương hiệu kết hợp văn hóa dân gian Việt Nam, kỹ thuật thủ công và tư duy tái chế để tạo nên những thiết kế khác biệt.

Thay vì xem vải vụn, vật liệu dư thừa là phế phẩm, KHAAR tìm cách tận dụng chúng làm chất liệu sáng tạo. Những mảnh vải được xử lý, ghép nối và thêu đính thủ công, tạo nên bề mặt trang phục có cấu trúc và màu sắc riêng. Một số thiết kế còn khai thác hình ảnh, họa tiết từ đời sống và văn hóa dân gian, đưa những yếu tố quen thuộc vào diện mạo thời trang mới.

Theo chia sẻ của nhà thiết kế với ELLE Singapore, khoảng một nửa sản phẩm của KHAAR sử dụng chất liệu tái chế được làm thủ công hoàn toàn; phần còn lại kết hợp các chi tiết tái chế để bảo đảm tính ứng dụng. Cách làm này cho thấy thời trang bền vững không nhất thiết phải đánh đổi tính thẩm mỹ hay trải nghiệm mặc. Ngược lại, giới hạn về vật liệu có thể trở thành động lực để nhà thiết kế tìm kiếm giải pháp sáng tạo.

KHAAR kết hợp văn hóa dân gian Việt Nam, kỹ thuật thủ công và tư duy tái chế để tạo nên những thiết kế khác biệt

Cuộc chơi không chỉ nằm ở mức giá

Có thể thấy, ở trên là 3 thương hiệu, 3 cách tiếp cận khác nhau nhưng cùng cho thấy một chuyển động đáng chú ý của thời trang Việt: tìm kiếm giá trị riêng thay vì chỉ chạy theo xu hướng hoặc cạnh tranh bằng giá. Di sản văn hóa, kỹ nghệ thủ công, chất liệu bản địa và tư duy phát triển bền vững đang trở thành những yếu tố giúp thương hiệu tạo khác biệt.

Tuy nhiên, để bước vào phân khúc cao cấp một cách bền vững, câu chuyện thương hiệu cần đi cùng năng lực sản xuất thực chất. Chất lượng chất liệu, độ hoàn thiện, tính nhất quán giữa các bộ sưu tập, khả năng đáp ứng đơn hàng và dịch vụ sau bán đều là những yếu tố quyết định niềm tin của khách hàng.

Thời trang Việt đã có những dấu mốc đáng chú ý trên bản đồ quốc tế. Song, để biến sự chú ý thành vị thế lâu dài, các nhà thiết kế và thương hiệu cần tiếp tục đầu tư cho đội ngũ thủ công, phát triển kỹ thuật, bảo vệ bản quyền sáng tạo và xây dựng hệ thống phân phối phù hợp. Khi bản sắc không chỉ là câu chuyện kể mà được thể hiện nhất quán trong từng sản phẩm, thời trang Việt mới có thể bước vào cuộc chơi cao cấp bằng chính giá trị của mình.