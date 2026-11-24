Năm 2011, Harper’s Bazaar bắt đầu hành trình tại Việt Nam, giới thiệu những câu chuyện về thời trang, nghệ thuật và phong cách sống, kết nối công chúng trong nước với các xu hướng quốc tế. Sau 15 năm, tạp chí ghi dấu qua nhiều bộ ảnh, cuộc phỏng vấn, dự án sáng tạo và hoạt động văn hóa.

Với chủ đề “Hướng đến những vì sao”, đêm Gala Dinner diễn ra ngày 23/11/2026 tại Space Above - Thiskyhall (TP.HCM), quy tụ khách mời thuộc các lĩnh vực ngoại giao, kinh doanh, thời trang, nghệ thuật và giải trí. Đây là dịp nhìn lại hành trình phát triển, tri ân những cộng sự, đối tác đã đồng hành cùng tạp chí.

Toàn cảnh sự kiện. Ảnh: BTC

Hành trình 15 năm được tái hiện qua video “15 Years of Stories”, giới thiệu những câu chuyện phía sau các trang bìa, bộ ảnh thời trang và sự kiện nổi bật. Phát biểu tại chương trình, nhà sáng lập Harper’s Bazaar Việt Nam Trần Nguyễn Thiên Hương bày tỏ xúc động khi nhìn lại chặng đường đã qua, đồng thời cảm ơn đội ngũ cộng sự, đối tác và gia đình đã đồng hành.

Theo chị Thiên Hương, điều đáng tự hào không chỉ là những thành tựu đạt được mà còn là sự gắn bó của những người đã cùng tạp chí vượt qua khó khăn, tiếp tục đồng hành sau 15 năm.

Một điểm nhấn của đêm tiệc là chương trình “Fashion & Music for a Future”, kết hợp trình diễn thời trang với hoạt động gây quỹ cộng đồng. Bốn thiết kế đương đại sử dụng lụa tơ tằm Bảo Lộc được giới thiệu, thể hiện sự kết hợp giữa chất liệu truyền thống và ngôn ngữ sáng tạo hiện đại.

Đặc biệt, bốn thiết kế cùng cây đàn bầu có chữ ký của năm nghệ sĩ SpaceSpeakers gồm Touliver, SlimV, SOOBIN, Binz và Rhymastic được đưa vào phiên đấu giá im lặng. Hoạt động nhằm gây quỹ học bổng hỗ trợ học sinh nghèo, hiếu học tại các vùng sâu, vùng xa.

Dàn hoa hậu, á hậu gia đình Hoàn Vũ: Chelsea Fernandez, Yolina Lindquist, Hoàng Phương Linh, Mook và Bùi Xuân Hạnh chụp ảnh cùng Miss Grand All Stars 2026 Vanessa Pulgarin. Ảnh: BTC

Những thiết kế lụa Bảo Lộc thuộc khuôn khổ chương trình đấu giá gây quỹ. Ảnh: BTC

Tại sự kiện, doanh nhân Lê Hồng Thủy Tiên chia sẻ về sự trưởng thành của ngành thời trang cao cấp Việt Nam trong 15 năm qua. Bà đánh giá cao năng lực của đội ngũ nhân sự trẻ và các doanh nghiệp, nhà cung cấp trong nước khi tham gia chuỗi cung ứng quốc tế, đáp ứng tiêu chuẩn của những thương hiệu toàn cầu.

Thông qua các hoạt động nghệ thuật và thiện nguyện, đêm kỷ niệm đặt ra câu chuyện về vai trò của sáng tạo, giá trị văn hóa và trách nhiệm xã hội trong sự phát triển của ngành thời trang Việt Nam.