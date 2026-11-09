Thời trang: Nhịp cầu kết nối văn hóa và tình hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản

Chương trình do Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản chủ trì tổ chức với sự phối hợp của Cục Hợp tác quốc tế (Bộ VHTTDL), cùng nhà tài trợ Vietnam Airlines và một số đối tác Việt Nam - Nhật Bản.

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly dự chương trình

Chương trình trở nên đặc biệt khi được Phu nhân Ngô Phương Ly quan tâm, góp ý, định hướng nghệ thuật cho buổi trình diễn, với mong muốn thông qua ngôn ngữ thời trang làm nổi bật sự giao thoa văn hóa, những giá trị truyền thống và tình hữu nghị bền chặt giữa hai dân tộc.

Chương trình giao lưu thời trang với sự tham gia của nhà thiết kế Vũ Việt Hà (Việt Nam) và thương hiệu KOJI ATELIER (Nhật Bản), cùng sự đóng góp của các nghệ sĩ, người mẫu và đội ngũ sản xuất hai nước.

Với thông điệp Hai tầm nhìn sáng tạo, một câu chuyện chung (Two creative visions, one shared story), chương trình là cuộc gặp gỡ giữa hai nền văn hóa thông qua nghệ thuật thời trang đương đại, nơi những giá trị di sản, bản sắc và tinh thần sáng tạo được kết nối trong một câu chuyện chung về tình hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản.

Chương trình hướng tới xây dựng một không gian giao lưu nghệ thuật có chiều sâu, không chỉ giới thiệu những sáng tạo thời trang đặc sắc mà còn chuyển tải các giá trị văn hóa và tinh thần của hai quốc gia.

Qua đó, thời trang trở thành ngôn ngữ kết nối những nét tương đồng trong quan niệm về cái đẹp, sự tinh tế, tình cảm gia đình và sự trân trọng các giá trị truyền thống.

Điểm nhấn của chương trình là hai bộ sưu tập mang những dấu ấn sáng tạo riêng biệt. Đại diện Việt Nam, nhà thiết kế Vũ Việt Hà giới thiệu bộ sưu tập IKIGAI, lấy cảm hứng từ sự gặp gỡ giữa truyền thống dệt lụa Việt Nam và mỹ học Nhật Bản.

Với hơn hai thập kỷ gắn bó cùng thời trang, Vũ Việt Hà được biết đến qua những sáng tạo khai thác chiều sâu văn hóa Việt Nam, chất liệu truyền thống và kỹ thuật thủ công tinh xảo.

Trong bộ sưu tập IKIGAI, các chất liệu dệt thủ công, từ những bề mặt mộc mạc đến lụa mỏng, nhẹ và trong suốt, được xử lý sáng tạo nhằm tạo nên những phom dáng hiện đại, mềm mại.

Đáng chú ý, bộ sưu tập đưa vào các chi tiết gợi liên tưởng đến trang phục kimono, obi của Nhật Bản và áo dài Việt Nam, tạo nên sự kết nối hài hòa giữa hai ngôn ngữ thẩm mỹ.

Đến từ Nhật Bản, thương hiệu KOJI ATELIER giới thiệu bộ sưu tập Family Bonds Forever - Gắn kết gia đình mãi mãi, mang đến góc nhìn về tình yêu thương, sự gắn bó giữa các thế hệ thông qua những thiết kế dành cho phụ nữ, nam giới và trẻ em.

Được nhà thiết kế Koji Watanabe thành lập năm 1972, KOJI ATELIER đã xây dựng truyền thống thời trang haute couture trong hơn năm thập kỷ. Tiếp nối hành trình sáng tạo của thương hiệu, nhà thiết kế Yoko Watanabe tiếp tục phát triển những giá trị nền tảng theo hướng hiện đại, kết hợp tinh thần thanh lịch với sự tinh tế trong từng thiết kế.

Sự gặp gỡ giữa IKIGAI và Family Bonds Forever tạo nên một cuộc đối thoại văn hóa đặc biệt.

Nếu bộ sưu tập của nhà thiết kế Việt Nam khai thác chiều sâu di sản và sự giao thoa của chất liệu, kỹ thuật thủ công, thì những sáng tạo từ Nhật Bản lại tập trung tôn vinh tình cảm gia đình và vẻ đẹp của sự gắn kết giữa các thế hệ.

Hai cách tiếp cận khác nhau nhưng cùng gặp nhau ở sự trân trọng những giá trị truyền thống và khát vọng sáng tạo không ngừng.

Không chỉ góp phần quảng bá thời trang và các giá trị văn hóa truyền thống, chương trình còn thể hiện vai trò của giao lưu văn hóa, nghệ thuật trong việc tăng cường sự hiểu biết, tin cậy và gắn bó giữa nhân dân hai nước.

Những chất liệu lụa Việt Nam, kỹ thuật thủ công truyền thống, cảm hứng từ trang phục dân tộc và tinh thần thẩm mỹ Nhật Bản đã cùng hiện diện trong một không gian sáng tạo chung, góp phần giới thiệu hình ảnh đất nước, con người và bản sắc văn hóa mỗi quốc gia tới bạn bè quốc tế.

Trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Nhật Bản tiếp tục phát triển sâu rộng trên nhiều lĩnh vực, giao lưu văn hóa và nghệ thuật ngày càng khẳng định vai trò là một trong những nền tảng quan trọng thúc đẩy kết nối nhân dân.

Chương trình giao lưu thời trang góp phần thúc đẩy hợp tác văn hóa, mở ra cơ hội kết nối giữa các nhà thiết kế, nghệ nhân và ngành công nghiệp sáng tạo hai nước.