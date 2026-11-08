Thời trang không còn cần Kanye West

Sau 4 năm vắng bóng trên sàn diễn, rapper, producer Kanye West trở lại với bộ sưu tập được giới thiệu dưới tên Yeezy Season 01.

Tuy nhiên, thay vì mở ra hướng đi mới, nhà thiết kế tiếp tục lặp lại những công thức từng làm nên dấu ấn của mình, từ trang phục mang cảm hứng quân đội đến những thiết kế phô bày cơ thể, theo New York Times.

Bộ sưu tập đánh dấu màn trở lại của Kanye West không có yếu tố mới mẻ như kỳ vọng. Ảnh: WWD.

Màn trở lại thiếu dấu ấn mới

Kanye West, hiện hoạt động với nghệ danh Ye, từng là một trong những nhân vật có ảnh hưởng đáng kể đến thời trang đường phố. Vì vậy, màn tái xuất của anh sau 4 năm không chỉ thu hút sự chú ý của người hâm mộ, mà còn khiến giới thời trang tò mò về khả năng tạo ra một dấu ấn mới.

Show diễn ra tại cửa hàng Yeezy ở Los Angeles (Mỹ), với sự góp mặt của hàng trăm khách mời. Trong số đó có các rapper Kid Cudi, 2 Chainz, nhà sáng tạo nội dung N3on và Bianca Censori - vợ Ye. Sự kiện đánh dấu lần đầu tiên nhà thiết kế tổ chức buổi trình diễn sau 4 năm. Song, trên thực tế, đây là bộ sưu tập runway thứ 11 trong sự nghiệp của anh.

Chương trình mở màn bằng giai điệu đặc trưng của ca khúc Runaway phát hành năm 2010. Sau đó, một người mẫu nữ xuất hiện trong chiếc áo khoác đen dài đến mắt cá chân, di chuyển quanh khối điêu khắc lớn đặt giữa không gian trình diễn.

Bộ sưu tập được giới thiệu với tên gọi Yeezy Season 01, như một nỗ lực tái khởi động thương hiệu. Tuy nhiên, các thiết kế xuất hiện trên sàn diễn lại gợi nhắc nhiều đến các sản phẩm trước đây của Ye. Trang phục nam tiếp tục khai thác cảm hứng quân đội, trong khi trang phục nữ tập trung vào những đường cắt ôm sát và phô diễn cơ thể.

Các người mẫu nam lần lượt xuất hiện, nhiều người đi theo nhóm, trong quần da bóng, áo khoác có túi hộp và những đôi boots cao đến bắp chân. Áo bomber hay mũ trùm đầu được siết chặt quanh khuôn mặt tiếp tục tạo nên hình ảnh quen thuộc của Yeezy.

Kanye West (trái) và khách mời Kid Cudi (phải) trong buổi trình diễn đánh dấu sự trở lại sau 4 năm. Ảnh: WWD.

Một số thiết kế mang dấu ấn của Demna trong giai đoạn làm việc tại Balenciaga, đồng thời gợi liên tưởng đến trang phục quân đội trong cuốn sách Fashion Army (tạm dịch: Thời trang quân đội). Bộ sưu tập cũng cho thấy ảnh hưởng từ nhà thiết kế Nga Gosha Rubchinskiy, người được bổ nhiệm làm trưởng bộ phận thiết kế của Yeezy năm 2023. Rubchinskiy tuyên bố rời thương hiệu vào năm trước nhưng vẫn có mặt ở hậu trường show thời trang lần này.

Ở phần trình diễn dành cho nữ, sự đối lập càng rõ nét. Trong khi trang phục nam được xây dựng như một lớp giáp bảo vệ cơ thể, người mẫu nữ thường xuất hiện với diện mạo táo bạo. Bodysuit xuyên thấu và nội y được kéo cao trở thành những điểm nhấn chính, hướng sự chú ý vào cơ thể thay vì cấu trúc hay ý tưởng thiết kế.

Sự phô bày từng được xem là yếu tố gây chú ý trong ngôn ngữ thời trang của Ye. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, cách tiếp cận này không còn tạo ra sự bất ngờ. Buổi trình diễn kéo dài khoảng 15 phút, song không đem đến cảm giác táo bạo hay sáng tạo như kỳ vọng.

Đáng chú ý, trước show, Kid Cudi xuất hiện trong bộ suit 3 mảnh màu xám mang tinh thần may đo cổ điển Savile Row. Giữa những khách mời diện áo khoác da đen và boots hầm hố, lựa chọn trang phục của nam rapper trở nên khác biệt. Khoảnh khắc này từng gợi lên kỳ vọng rằng Ye có thể chuyển hướng sang một lãnh địa thiết kế mới, nhưng bộ sưu tập cuối cùng không đi theo hướng đó.

Sức ảnh hưởng sụt giảm

Theo Vogue, Kanye West từng được xem là nhân vật có khả năng tạo ra xu hướng chỉ bằng những gì anh mặc. Từ áo hoodie Balenciaga, quần nỉ màu trung tính đến những đôi boots mang dáng dấp giày quân đội, phong cách của Ye nhanh chóng được đông đảo người hâm mộ bắt chước.

Bảng màu trầm, chất liệu có bề mặt mềm và phom dáng rộng mà anh theo đuổi cũng dần lan rộng trong thị trường thời trang đường phố. Sức ảnh hưởng đó từng khiến nhiều thương hiệu lớn tìm cách hợp tác với nam rapper. Gap và Demna đều từng theo đuổi anh, trong khi adidas chấp nhận trả mức bản quyền 15% trên doanh thu thuần từ dòng sneaker Yeezy.

Tuy nhiên, thị hiếu thời trang dần thay đổi sau hơn một thập kỷ. Streetwear không còn giữ vị trí thống trị trong thời trang nam như trước. Những chiếc hoodie màu đậm, áo bomber có phom dáng đặc trưng hay sneaker không còn đủ sức khơi gợi sự hào hứng từ người tiêu dùng. Những ý tưởng mà Ye theo đuổi trong quá khứ cũng được thị trường tiếp nhận và biến đổi rộng rãi.

Sức hút của Kanye West giảm theo thời gian, không còn gây chú ý như trước đây. Ảnh: The New York Times.

Sự suy giảm ảnh hưởng của nhà thiết kế còn gắn với những tranh cãi cá nhân. Tháng 10/2022, tại Paris, Ye xuất hiện trước show thời trang trong chiếc áo in dòng chữ “White Lives Matter” và công khai chỉ trích những người phản đối mình. Vài ngày sau, anh tiếp tục đăng tải những phát ngôn bài Do Thái trên mạng xã hội.

Hệ quả là Balenciaga và Gap chấm dứt quan hệ hợp tác, Vogue tuyên bố không làm việc với anh, còn adidas kết thúc thỏa thuận kinh doanh Yeezy từng mang lại nguồn thu lớn. Những sự kiện này khiến sự nghiệp thiết kế của Ye rơi vào khủng hoảng.

Trong năm qua, nam rapper tìm cách xây dựng lại hình ảnh. Anh đăng quảng cáo trên The Wall Street Journal để xin lỗi về những phát ngôn bài Do Thái, đồng thời phát hành album Bully vào tháng 3, đánh dấu sản phẩm âm nhạc đầu tiên kể từ sau loạt tranh cãi. Ye cũng tổ chức các buổi biểu diễn cháy vé tại Chicago, Los Angeles và Houston, cho thấy một bộ phận khán giả vẫn sẵn sàng đón nhận âm nhạc của anh.

Song song với hoạt động âm nhạc, Ye chưa từ bỏ tham vọng thời trang. Thông qua website riêng, anh tiếp tục bán các sản phẩm như dép có giá 20 USD và áo thun phom rộng. Tuy nhiên, việc duy trì hoạt động kinh doanh không đồng nghĩa với khả năng tạo ra những ý tưởng thiết kế có sức ảnh hưởng như trước.

Màn trở lại với Yeezy Season 01 vì thế đặt ra câu hỏi về vị trí hiện tại của Ye trong ngành thời trang. Những yếu tố từng làm nên bản sắc của thương hiệu vẫn xuất hiện, nhưng không còn mang lại cảm giác mới mẻ. Thay vì mở ra một hướng đi khác, bộ sưu tập chủ yếu tái hiện những công thức vốn được thị trường biết đến từ lâu.