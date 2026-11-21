Người tiêu dùng thận trọng hơn khi mua sắm

Thị trường thời trang Mỹ đang chứng kiến sự thay đổi đáng chú ý trong cơ cấu nguyên liệu sản xuất. Theo số liệu về hàng may mặc nhập khẩu, tỷ trọng quần áo chủ yếu làm từ cotton đã giảm từ khoảng 60% năm 2010 xuống còn 45% hiện nay. Ngược lại, các loại sợi tổng hợp như polyester và nylon ngày càng chiếm ưu thế.

Xu hướng này diễn ra trong bối cảnh giá quần áo tăng mạnh kể từ năm 2020, sau gần hai thập kỷ duy trì xu hướng giảm. Khi chi phí sinh hoạt, từ thực phẩm, nhiên liệu đến tiền thuê nhà, đều gia tăng, người tiêu dùng ngày càng cân nhắc kỹ hơn trước mỗi quyết định mua sắm.

Ảnh minh họa: Getty Images.

Báo cáo Chỉ số Tâm lý Người tiêu dùng năm 2026 của công ty tư vấn AlixPartners, dựa trên khảo sát hơn 9.000 người mua sắm, cho thấy khách hàng đang kiểm tra nhãn mác kỹ lưỡng hơn và có xu hướng từ chối những sản phẩm sử dụng chất liệu rẻ tiền nhưng được bán với giá cao.

Sonia Lapinsky, Giám đốc phụ trách lĩnh vực thời trang tại AlixPartners, nhận định việc các thương hiệu quảng bá sản phẩm làm từ chất liệu tự nhiên nhưng thực tế sử dụng nguyên liệu tổng hợp có thể khiến niềm tin của người tiêu dùng suy giảm nghiêm trọng.

Theo các chuyên gia, đây là dấu hiệu cho thấy lợi thế cạnh tranh của ngành thời trang đang thay đổi. Nếu trước đây giá thành thấp và tốc độ cập nhật mẫu mã là yếu tố quyết định, thì hiện nay chất lượng và tính minh bạch về nguyên liệu ngày càng quan trọng.

Polyester vẫn chiếm ưu thế nhờ chi phí thấp

Trong nhiều năm, các thương hiệu như H&M và Forever 21 thu hút khách hàng bằng những mẫu quần áo hợp xu hướng với giá phải chăng. Sau đó, mô hình thời trang siêu nhanh của Shein và Fashion Nova tiếp tục đẩy mạnh sản xuất quy mô lớn, rút ngắn thời gian đưa sản phẩm ra thị trường và tối ưu chi phí nguyên liệu.

Polyester và các loại sợi tổng hợp trở thành lựa chọn phổ biến nhờ giá thành thấp và khả năng đáp ứng nhu cầu sản xuất hàng loạt.

Janine Stichter, chuyên gia phân tích ngành tiêu dùng tại U.S. Bancorp BTIG, cho rằng ngành thời trang đã đi quá xa trong việc ưu tiên giá rẻ và xu hướng này đang bắt đầu đảo chiều. Theo bà, trong khoảng 3-4 năm gần đây, chất lượng sản phẩm đã trở thành yếu tố quan trọng hơn nhiều so với trước.

Dữ liệu của Văn phòng Dệt may và May mặc thuộc Bộ Thương mại Mỹ cho thấy, trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 8, giá nhập khẩu bình quân hàng may mặc chủ yếu làm từ sợi tổng hợp đạt 2,64 USD/m2, thấp hơn mức 3,67 USD/m2 đối với sản phẩm chủ yếu làm từ cotton.

So với năm 2010, giá nhập khẩu hàng may mặc từ sợi tổng hợp tăng khoảng 11%, trong khi mức tăng của hàng may mặc từ cotton là 21%.

Dù có lợi thế về chi phí, polyester không hoàn toàn là chất liệu kém chất lượng. Loại sợi này có khả năng giữ phom dáng và phù hợp với nhiều dòng trang phục thể thao.

Theo dữ liệu của Euromonitor, trong giai đoạn 2015-2025, phân khúc trang phục thể thao tại Mỹ tăng trưởng bình quân 4,9%, cao hơn mức 2,6% của toàn thị trường hàng may mặc và giày dép. Aneesha Sherman, chuyên gia phân tích bán lẻ cấp cao tại Bernstein Research, cho rằng sự phát triển của xu hướng thời trang thể thao kết hợp thường ngày (athleisure) là một trong những động lực chính thúc đẩy việc sử dụng polyester.

Tuy nhiên, các loại sợi tổng hợp đang đối mặt với sự phản đối ngày càng tăng. Một bộ phận người tiêu dùng, đặc biệt là thế hệ Gen Z, có cái nhìn tiêu cực hơn về polyester. Những lo ngại về môi trường cũng gia tăng khi các nghiên cứu chỉ ra rằng quần áo làm từ sợi tổng hợp có thể giải phóng vi nhựa trong quá trình giặt giũ.

Chuỗi cung ứng và chi phí sản xuất tạo thêm áp lực

Sự thay đổi trong lựa chọn nguyên liệu còn chịu tác động từ những biến động của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Theo chuyên gia Janine Stichter, sau đại dịch Covid-19, giá hàng may mặc tăng khi nhu cầu phục hồi nhanh hơn khả năng cung ứng. Các biện pháp thuế quan và căng thẳng địa chính trị tiếp tục làm gia tăng chi phí đầu vào của doanh nghiệp.

Đặc biệt, dầu mỏ là nguyên liệu quan trọng để sản xuất nhiều loại sợi tổng hợp. Do đó, biến động giá dầu có thể tác động trực tiếp đến chi phí sản xuất polyester.

Trong bối cảnh chi phí gia tăng, nhiều doanh nghiệp buộc phải điều chỉnh chuỗi cung ứng, tìm kiếm nhà cung cấp mới và cắt giảm chi phí. Một trong những giải pháp là sử dụng nguyên liệu rẻ hơn để duy trì giá bán cạnh tranh. Tuy nhiên, chiến lược này có thể khiến chất lượng sản phẩm không đáp ứng kỳ vọng của khách hàng.

Bên cạnh đó, xu hướng dịch chuyển sản xuất khỏi Trung Quốc đã diễn ra trong hơn một thập kỷ qua, với các quốc gia như Bangladesh, Sri Lanka và Campuchia ngày càng trở thành những trung tâm gia công hàng may mặc quan trọng.

Sheng Lu, giáo sư chuyên ngành thời trang và may mặc tại Đại học Delaware, cho biết Trung Quốc vẫn sở hữu lợi thế đáng kể về lao động có tay nghề, thiết bị hiện đại và khả năng quản lý nguyên vật liệu. Trong khi đó, các trung tâm sản xuất mới nổi chủ yếu phục vụ phân khúc bình dân và đại trà, chưa có đầy đủ năng lực để đáp ứng những yêu cầu phức tạp của sản phẩm cao cấp.

Việc một số quốc gia phải nhập khẩu nguyên liệu từ Trung Quốc cũng có thể kéo dài thời gian sản xuất, khiến các thương hiệu phải dự báo xu hướng tiêu dùng từ sớm. Nếu sản phẩm không được thị trường đón nhận, doanh nghiệp có thể phải giảm giá để giải phóng hàng tồn kho, qua đó ảnh hưởng đến lợi nhuận.

Các thương hiệu chú trọng chất lượng có lợi thế

Sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng đang tạo cơ hội cho những thương hiệu xây dựng chiến lược kinh doanh dựa trên chất lượng và giá trị sản phẩm.

Ralph Lauren là một ví dụ đáng chú ý. Cổ phiếu của hãng đã tăng khoảng 85% trong hai năm qua. Theo báo cáo bền vững năm 2026, khoảng 90% sản phẩm may mặc của doanh nghiệp được sản xuất từ các chất liệu như cotton, da, len, viscose, cashmere và lụa.

Trong năm tài chính 2026, Ralph Lauren cho biết hãng bán được nhiều sản phẩm hơn ở mức giá niêm yết, đồng thời giảm các chương trình khuyến mại và hạ giá.

Một trường hợp khác là Quince, thương hiệu bán lẻ trực tiếp đến người tiêu dùng (D2C) với định vị tập trung vào các chất liệu tự nhiên. Doanh nghiệp đạt mức định giá 10 tỷ USD trong năm nay.

Theo báo cáo năm 2025 của nền tảng bán lẻ hàng đã qua sử dụng ThredUp, Quince vươn lên vị trí thứ ba trong danh sách các thương hiệu có giá trị bán lại tốt nhất, tăng 16 bậc. Thương hiệu Pact, chuyên kinh doanh sản phẩm từ cotton hữu cơ, cũng tăng 20 bậc lên vị trí thứ tám.

Ở chiều ngược lại, một số thương hiệu thời trang nhanh đang đối mặt với sự suy giảm về mức độ thiện cảm của người tiêu dùng. Báo cáo năm 2026 của AlixPartners cho thấy Shein và Zara cùng tụt 3 bậc trong bảng xếp hạng mức độ thiện cảm tại phân khúc khách hàng trẻ, lần lượt xuống vị trí thứ năm và thứ bảy.

Theo dữ liệu của Consumer Edge, thị phần của Shein trong tổng chi tiêu qua thẻ tại Mỹ đối với quần áo, phụ kiện và giày dép đã giảm so với cùng kỳ năm trước trong quý IV/2025 và hai quý đầu năm 2026. Trước đó, năm 2025, doanh nghiệp đã chuyển một phần chi phí thuế quan gia tăng sang người tiêu dùng, khiến giá bán tăng lên.

Dù vậy, sự suy giảm về mức độ thiện cảm không đồng nghĩa với kết quả kinh doanh đi xuống. Zara vẫn duy trì tăng trưởng doanh số và lợi nhuận qua từng năm.

Theo Sonia Lapinsky, chỉ số thiện cảm của người tiêu dùng đôi khi có thể đóng vai trò như một chỉ báo sớm về những thay đổi trong hoạt động kinh doanh của các thương hiệu. Vì vậy, đây là yếu tố mà doanh nghiệp cần tiếp tục theo dõi trong những quý tới.