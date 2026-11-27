Mới đây, Rosalia gây chú ý khi xuất hiện trên đường phố New York với chiếc túi Baggage Bag dài hơn 90 cm của nhà thiết kế Dana Toder. Kết hợp cùng giày ballet platform màu hồng vintage, món phụ kiện ngoại cỡ lập tức trở thành tâm điểm của toàn bộ outfit.

Xu hướng này cũng xuất hiện trên sàn diễn Thu - Đông 2026 của Chanel, Acne Studios và Bottega Veneta. Trong khi đó, Saint Laurent và Valentino gây ấn tượng với khuyên tai dáng đèn chùm cùng vòng cổ bản lớn.

Không đơn thuần là chiêu trò tạo sự chú ý, những món đồ khổng lồ còn mang theo những câu chuyện riêng. Với nhà thiết kế Dana Toder, chiếc túi Baggage Bag được tạo ra cho bộ phim thời trang Krähe, xoay quanh câu chuyện của những người phụ nữ lớn tuổi. Họa tiết túi kết hợp những bức ảnh chụp từ thập niên 1980 đến nay, lưu giữ ký ức và trải nghiệm của nhiều thế hệ phụ nữ.

Nhà thiết kế chia sẻ rằng cô đặc biệt quan tâm đến mối liên kết cảm xúc giữa phụ nữ với túi xách và quần áo, những món đồ đồng hành cùng họ qua nhiều giai đoạn cuộc đời. Một chiếc túi không chỉ chứa vật dụng cá nhân mà còn lưu giữ những kỷ niệm, địa điểm và câu chuyện riêng.

Nhà thiết kế Beata Rydbacken cũng góp phần đưa trào lưu này lan rộng với những chiếc kẹp tóc, tai nghe có dây, thắt lưng đinh tán và ghim cài áo siêu ngoại cỡ. Những thiết kế có phần kỳ quặc, vui nhộn này nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, cho thấy thời trang ngày càng cởi mở với những thử nghiệm táo bạo.

Sức hút của xu hướng phóng đại kích thước còn nằm ở khả năng biến những món đồ bình thường thành tâm điểm thị giác. Một chiếc kẹp tóc vốn chỉ có nhiệm vụ cố định mái tóc nay trở thành phụ kiện thể hiện cá tính. Chiếc túi vốn gắn liền với tính tiện dụng lại được nâng tầm thành tuyên ngôn phong cách.

Với giới văn phòng yêu thời trang, đây là cơ hội để F5 những set đồ cơ bản. Một chiếc túi bản lớn có thể kết hợp cùng áo sơ mi và quần âu, trong khi đôi khuyên tai nổi bật sẽ giúp bộ trang phục tối giản bớt đơn điệu.

Nếu yêu thích phong cách cá tính, bạn có thể thử thắt lưng bản rộng hoặc kẹp tóc ngoại cỡ để tạo điểm nhấn. Tuy nhiên, bí quyết để diện đẹp xu hướng này là tiết chế số lượng phụ kiện: Hãy để một món đồ thật nổi bật làm nhân vật chính, thay vì khiến tổng thể trở nên rối mắt.

Đôi khi, chỉ cần một phụ kiện thật lớn là đủ để tạo nên khác biệt. Và trong cuộc chơi kích thước của mùa mốt này, càng táo bạo, bạn càng có nhiều cơ hội thể hiện dấu ấn cá nhân.