Thời tiết và triều cường TP.HCM ngày 28/10

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay 28/10, thời tiết Nam Bộ và TP.HCM có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ trong ngày dao động 23-34 độ C.

Ngày 27/10, triều cường dâng lên tại đường Trần Xuân Soạn làm ngập một số đoạn. Có nơi nước ngập hơn bánh xe máy. Ảnh: Hoài Bảo.

Dự báo triều cường khu vực sông Sài Gòn, Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ thông tin mực nước cao nhất ngày tại hầu hết trạm trên các sông, kênh, rạch khu vực TP.HCM tiếp tục lên nhanh trong hôm nay, sau xuống dần.

Cũng trong hôm nay, đỉnh triều cao nhất trong đợt này có khả năng xuất hiện. Tại trạm Phú An và Nhà Bè có thể lên mức 1,7-1,75 m (trên báo động 3 từ 0,1-0,15 m); trạm Thủ Dầu Một ở khoảng 1,78-1,84 m (trên báo động 3 từ 0,18-0,24 m). Thời gian xuất hiện đỉnh triều từ 5h-7h hoặc từ 17h-20h. Mức độ rủi ro thiên tai khu vực hạ lưu sông Sài Gòn ở cấp độ 2.

Từ chiều tối 28/10-29/10, mực nước đỉnh triều vùng ven biển TP.HCM tiếp tục lên chậm. Đỉnh triều cao nhất trạm Vũng Tàu ở mức từ 4,15-4,19 m; thời gian xuất hiện từ 15h-16h và 2h-3h.

Đây là đợt triều cao, cần lưu ý đề phòng nguy cơ cao gây ngập úng, tràn đê bao ở các khu vực trũng, thấp ven biển, ven sông TP.HCM; ảnh hưởng giao thông, sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, ô nhiễm nguồn nước và sinh hoạt của người dân.