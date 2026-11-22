Sự hiện diện của đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIV, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương cùng đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở phường Ea Kao (Đắk Lắk) không chỉ thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với cơ sở mà còn tiếp thêm động lực để các tầng lớp nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức xây dựng cộng đồng ngày càng văn minh, giàu đẹp.