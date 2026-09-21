Thời tiết từ nay đến cuối tháng 9 diễn biến thế nào?

Nhiều kỷ lục nhiệt độ và lượng mưa thiết lập trong tháng qua

Ông Nguyễn Đức Hòa, Phó Trưởng phòng Dự báo Khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong thời kỳ từ ngày 21/8 đến 20/9, trên Biển Đông xuất hiện 2 cơn bão và 1 áp thấp nhiệt đới. Nhiều khu vực ghi nhận mưa lớn, trong đó một số nơi có lượng mưa ngày vượt giá trị lịch sử. Dự báo từ ngày 21/9 đến 20/10, nhiệt độ trung bình trên cả nước cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5-1,5 độ C, trong khi Trung Bộ có lượng mưa thấp hơn trung bình nhiều năm từ 15-30%.

Điểm đáng lưu ý là tháng qua đã xuất hiện nhiều đợt mưa lớn, một số nơi vượt giá trị lịch sử. Bắc Bộ xuất hiện 3 đợt mưa, gồm các đợt từ ngày 17-31/8, 9-11/9 và 14-18/9.

Đáng chú ý, từ ngày 19-24/8, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, Bắc Bộ xuất hiện mưa lớn diện rộng. Tổng lượng mưa phổ biến 130-330mm, có nơi cao hơn 500mm. Mẫu Sơn, Lạng Sơn ghi nhận 734mm, Bãi Cháy, Quảng Ninh ghi nhận 731mm.

Nhiều khu vực ghi nhận lượng mưa vượt mức lịch sử trong tháng qua. Ảnh: PV

Trong đợt mưa từ ngày 14-18/9, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió lên đến mực 5.000m và hoạt động của dải hội tụ nhiệt đới nối với áp thấp nhiệt đới, Bắc Bộ xảy ra mưa vừa, mưa to. Riêng khu vực các tỉnh thuộc Đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ và thành phố Bắc Ninh có tổng lượng mưa 300-500mm, có nơi trên 600mm.

Tại Trung Bộ, trong thời kỳ này xuất hiện nhiều đợt mưa diện rộng, trong đó đáng chú ý là các đợt từ ngày 18-21/8, 24-25/8, 30/8-1/9, 4-6/9 và 9-20/9. Trong đó có 3 đợt mưa vừa, mưa to diện rộng vào các thời đoạn 19-21/8, 24-25/8 và 10-20/9.

Riêng từ ngày 13-20/9, mưa vừa, mưa to tập trung ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng. Tổng lượng mưa từ ngày 10-20/9 tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng phổ biến 300-600mm, có nơi cao hơn 600mm.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ trong thời kỳ từ ngày 21/8 đến 20/9 xuất hiện nhiều ngày mưa rào và dông, trong đó có ngày xảy ra mưa vừa, mưa to trên diện rộng.

Một số trạm khí tượng còn ghi nhận lượng mưa ngày vượt giá trị lịch sử cùng thời kỳ. Tại Mẫu Sơn, Lạng Sơn, lượng mưa ngày đạt 359,7mm ngày 22/8, vượt mức 315,9mm từng ghi nhận ngày 17/8/2018. Sầm Sơn, Thanh Hóa ghi nhận 254,4mm ngày 24/8, vượt mức 165mm ngày 28/8/2010.

Hoài Đức, Hà Nội ghi nhận 249,5mm ngày 17/9, vượt mức 245,9mm ngày 28/9/2023. Vinh, Nghệ An ghi nhận 401mm ngày 19/9, vượt mức 387,9mm ngày 10/9/1985. Phan Rí, Lâm Đồng ghi nhận 94,5mm ngày 20/9, vượt mức 82,6mm ngày 25/9/2018.

Trong tháng 8 cũng ghi nhận mức nắng nóng, nhiều nơi ghi nhận nhiệt độ vượt giá trị lịch sử. Trong thời kỳ từ ngày 21/8 đến 20/9, Bắc Bộ xuất hiện 3 đợt nắng nóng diện rộng. Trung Bộ xảy ra 2 đợt nắng nóng diện rộng từ ngày 21-29/8 và 1-3/9. Riêng đợt từ ngày 21-29/8, nắng nóng tập trung chủ yếu ở thành phố Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ, nhiệt độ cao nhất tuyệt đối ngày phổ biến 35,5-38,5 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Một số nơi ghi nhận nhiệt độ cao nhất ngày vượt giá trị lịch sử cùng thời kỳ. Cam Ranh, Khánh Hòa đạt 40,4 độ C ngày 27/8; Phù Yên, Sơn La đạt 37,2 độ C ngày 1/9; Hà Đông, Hà Nội đạt 37,5 độ C ngày 1/9...

Trong tháng qua, ngày 10/9 xảy ra một đợt không khí lạnh, gây mưa to và dông diện rộng, cục bộ có nơi mưa rất to ở Bắc Bộ. Nhiệt độ trung bình ngày giảm 1,5-3,5 độ C tại các tỉnh Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh. Tại Bạch Long Vĩ, gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7 trong các ngày 11-13/9.

Nhiệt độ trung bình tại Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị phổ biến xấp xỉ trung bình nhiều năm. Các khu vực còn lại phổ biến cao hơn 0,5-1 độ C, có nơi trên 1 độ C.

Đề phòng bão, mưa lớn dồn dập trong tháng 9

Ông Nguyễn Đức Hòa cho biết, theo dự báo thời tiết tháng từ ngày 21/9 đến 20/10/2026, nhiệt độ trung bình trên phạm vi cả nước phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5-1,5 độ C, có nơi cao hơn.

Về lượng mưa, tổng lượng mưa tại các khu vực trên phạm vi cả nước phổ biến xấp xỉ trung bình nhiều năm. Riêng khu vực Trung Bộ, tổng lượng mưa phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm từ 15-30%.

Trong thời kỳ dự báo, mưa vừa, mưa to có khả năng xảy ra tại khu vực Đồng bằng Bắc Bộ và Trung Bộ. Tại Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, nhiều ngày xuất hiện mưa rào và dông, có ngày xảy ra mưa vừa đến mưa to.

Không khí lạnh tiếp tục có khả năng xuất hiện và ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có khả năng tiếp tục xuất hiện trên phạm vi cả nước.

Đối với bão và áp thấp nhiệt đới, trong thời kỳ từ ngày 21/9 đến 20/10, hoạt động trên Biển Đông và đổ bộ vào đất liền Việt Nam được dự báo có khả năng thấp hơn trung bình nhiều năm. Trung bình nhiều năm trong thời kỳ này là 2,2 cơn hoạt động trên Biển Đông và 1 cơn đổ bộ vào đất liền Việt Nam.

Trên đất liền, hoạt động của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với hội tụ gió ở các tầng khí quyển trên cao, gió mùa Tây Nam ở phía Nam và không khí lạnh có thể gây ra các đợt mưa diện rộng. Cùng với đó là nguy cơ xuất hiện lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trên biển, cần đề phòng gió mạnh do ảnh hưởng của không khí lạnh, gió mùa Tây Nam, hoạt động của xoáy thuận nhiệt đới hoặc mưa dông cục bộ, gây nguy hiểm cho hoạt động của tàu thuyền.

Dự báo, trong thời kỳ từ ngày 21/9 đến 20/10, tại Sơn La, nhiệt độ trung bình được dự báo 23,5-24,5 độ C, tổng lượng mưa 50-100mm. Lào Cai có nhiệt độ trung bình 26,5-27,5 độ C, tổng lượng mưa 80-150mm; Lạng Sơn 23,5-24,5 độ C, tổng lượng mưa 50-100mm. Tại Việt Trì, Phú Thọ và Hải Phòng, nhiệt độ trung bình phổ biến 26,5-27,5 độ C, tổng lượng mưa 80-150mm. Hà Đông, Hà Nội có nhiệt độ trung bình 26,5-27,5 độ C, tổng lượng mưa 90-180mm. Tại Vinh, Nghệ An, nhiệt độ trung bình 26,5-27,5 độ C, tổng lượng mưa 200-400mm. Huế có nhiệt độ trung bình 26-27 độ C, tổng lượng mưa 300-600mm. Khu vực Kon Tum-Quảng Ngãi có nhiệt độ trung bình 24-25 độ C, tổng lượng mưa 180-320mm; Quy Nhơn-Gia Lai 28-29 độ C, tổng lượng mưa 210-390mm; Nha Trang, Khánh Hòa 28-29 độ C, tổng lượng mưa 150-300mm. Tại Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, nhiệt độ trung bình 25-26 độ C, tổng lượng mưa 180-330mm. Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh có nhiệt độ trung bình 28-29 độ C, tổng lượng mưa 180-330mm. Cần Thơ có nhiệt độ trung bình 27-28 độ C, tổng lượng mưa 180-330mm.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia lưu ý, trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thời tiết và khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp với nhiều hình thái nguy hiểm, cực đoan. Các cấp chính quyền và người dân được đề nghị thường xuyên cập nhật, tích hợp thông tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trong các bản tin ngắn hạn từ 1-3 ngày để kịp thời điều chỉnh kế hoạch sản xuất, phương án ứng phó, bảo đảm an toàn cho hoạt động sản xuất và dân sinh.