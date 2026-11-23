Từ đêm 23/11/2026 đến ngày 25/11/2026, Bắc Bộ có mưa, mưa rào và rải rác có dông; vùng núi và trung du cục bộ có nơi mưa to. Từ 24/11/2026 trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Ở Trung Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị và từ Tp. Huế đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to trong ngày 24/11/2026 và các ngày kế tiếp. Từ đêm 27-29/11/2026, một số khu vực Trung Bộ có khả năng xảy ra đợt mưa lớn diện rộng.

Dự báo thời tiết từ đêm 23/11 đến ngày 25/11/2026

Bắc Bộ

Có mưa, mưa rào và rải rác có dông; khu vực vùng núi và trung du cục bộ có nơi mưa to.

Từ ngày 25/11/2026: có mưa vài nơi; riêng vùng núi có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Từ ngày 24/11/2026: trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Từ Thanh Hóa đến Quảng Trị

Đêm 23/11/2026: có mưa vài nơi.

Ngày và đêm 24/11/2026: có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Từ ngày 24/11/2026, phía Bắc trời chuyển rét.

Ngày 25/11/2026: phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời chuyển lạnh.

Từ Tp. Huế đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi

Có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Từ tối và đêm 24/11/2026: có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Các khu vực khác

Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Cảnh báo mưa rất to ở Trung Bộ

Từ Thanh Hóa đến Quảng Trị: ngày và đêm 24/11/2026 cục bộ có nơi mưa rất to.

Từ Tp. Huế đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi: từ tối và đêm 24/11/2026 cục bộ có nơi mưa rất to; tình trạng mưa vừa, mưa to và dông tiếp diễn trong đêm 25/11/2026.

Nhận định thời tiết từ đêm 25/11 đến ngày 03/12/2026

Bắc Bộ: có mưa vài nơi. Trời rét đến khoảng ngày 26/11/2026, sau đó đêm và sáng trời rét.

Bắc Trung Bộ: có mưa vài nơi. Trời rét đến khoảng ngày 26/11/2026, sau đó đêm và sáng trời rét.

Từ Quảng Trị đến Tp. Huế và phía Bắc khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: đêm 25/11/2026, từ Tp. Huế đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Đợt mưa lớn diện rộng: từ đêm 27-29/11/2026, khu vực từ Tp. Huế đến Tp. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng.

Các khu vực khác: có mưa rào và dông vài nơi. Riêng từ ngày 27-29/11/2026, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Rủi ro trong mưa dông

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khuyến cáo

Theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo cập nhật, nhất là ở khu vực có khả năng mưa rất to và đợt mưa lớn diện rộng từ đêm 27-29/11/2026.

Khi có dông, hạn chế ở ngoài trời, tránh trú dưới gốc cây cao hoặc gần vật dễ bị gió giật làm đổ.

Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, chuẩn bị quần áo ấm khi trời chuyển rét; vùng núi có nơi rét đậm cần chú ý giữ ấm, nhất là cho người già và trẻ nhỏ.