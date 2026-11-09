Thời tiết từ đêm 09/11/2026 đến 19/11/2026: mưa to đến rất to từ Hà Tĩnh đến Đắk Lắk, Khánh Hòa

Từ đêm 09/11/2026 đến ngày 11/11/2026, khu vực từ Hà Tĩnh đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị có mưa to đến rất to vào đêm 09/11 và sáng 10/11. Khu vực từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa cũng có mưa to đến rất to và dông. Trong khi đó, Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vài nơi, trời rét.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Bản tin dưới đây tổng hợp dự báo thời tiết đến ngày 19/11/2026.

Dự báo thời tiết từ đêm 09/11 đến ngày 11/11/2026

Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An: có mưa vài nơi. Trời rét, vùng núi cao Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Từ Hà Tĩnh đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị: đêm 09/11 và sáng 10/11 có mưa to đến rất to; sau đó có mưa vài nơi. Trời rét.

Từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa: có mưa to đến rất to và dông.

Nam Bộ: có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối 11/11 có mưa rào và dông rải rác.

Các khu vực khác: có mưa rào và dông vài nơi. Riêng phía Đông cao nguyên Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Cảnh báo rủi ro trong mưa dông

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhận định thời tiết từ đêm 11/11 đến ngày 19/11/2026

Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An: có mưa vài nơi. Riêng Bắc Bộ từ đêm 11/11 đến 13/11 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Đêm và sáng trời rét đến khoảng ngày 13/11.

Từ Nam Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa: trong ngày và đêm 11/11 có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Ngày 12/11 mưa lớn giảm dần. Từ ngày 13/11 đến 14/11 phía Nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ ngày 15/11 có mưa rào và dông vài nơi.

Nam Bộ: có mưa rào và dông vài nơi. Riêng thời kỳ từ ngày 12/11 đến 16/11, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác.

Các khu vực khác: có mưa rào và dông vài nơi. Riêng phía Đông cao nguyên Trung Bộ từ đêm 11/11 đến 13/11 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Trong các đợt mưa dông này vẫn có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Xu thế thời tiết

Khu vực từ Nam Quảng Trị đến Khánh Hòa: mưa lớn giảm dần từ ngày 12/11/2026, từ ngày 15/11/2026 chủ yếu có mưa rào và dông vài nơi.

Bắc Bộ: trời rét về đêm và sáng đến khoảng ngày 13/11/2026.

Khuyến cáo

Người dân tại các khu vực có mưa to đến rất to cần theo dõi thường xuyên các bản tin dự báo mới nhất.

Hạn chế ra ngoài khi có dông; tránh trú dưới gốc cây cao, cột điện hoặc công trình tạm khi có lốc, sét và gió giật mạnh.

Tại Bắc Bộ, đặc biệt vùng núi cao có nơi rét đậm, cần giữ ấm cho người già và trẻ nhỏ.