Thời tiết từ đêm 05/11/2026 đến 15/11/2026: Bắc Bộ mưa dông, miền Trung có thể mưa lớn diện rộng

Từ đêm 05/11/2026 đến ngày 15/11/2026, Bắc Bộ có mưa rào và dông. Từ đêm 08-09/11, khu vực này có nơi mưa to, sau đó trời chuyển rét. Ở miền Trung, từ khoảng ngày 09-12/11 có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân các khu vực có mưa cần theo dõi thường xuyên các bản tin dự báo mới nhất.

Dự báo thời tiết từ đêm 05/11 đến ngày 07/11/2026

Bắc Bộ: từ đêm 05-06/11 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Chiều tối và đêm 06/11 có mưa rào và dông rải rác, riêng phía Tây Bắc Bộ và khu vực Việt Bắc cục bộ có nơi mưa to. Ngày 07/11 có mưa rào và dông vài nơi.

Từ Thanh Hóa đến Tp. Huế: có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc có mưa rào và dông rải rác.

Các khu vực khác: có mưa rào và dông vài nơi. Riêng miền Tây Nam Bộ, chiều tối và tối 06-07/11 có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhận định thời tiết từ đêm 07/11 đến ngày 15/11/2026

Bắc Bộ

Có mưa rào và dông vài nơi.

Từ đêm 08-09/11: có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Từ ngày 09/11: vùng núi trời chuyển rét. Các nơi khác ở Bắc Bộ trời rét từ đêm 09/11 và sáng ngày hôm sau.

Từ Thanh Hóa đến Tp. Huế

Phía Bắc: từ ngày 07-09/11 có mưa rào và dông rải rác. Riêng đêm 08-09/11 có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.

Phía Nam: từ khoảng ngày 09-12/11 có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng.

Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk

Từ khoảng ngày 09-12/11 có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng.

Cao nguyên Trung Bộ

Từ khoảng ngày 10-14/11 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Các khu vực khác

Có mưa rào và dông vài nơi.

Nam Bộ: từ đêm 07-08/11, khu vực miền Tây có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối và tối.

Từ khoảng ngày 11-14/11, Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác vào chiều và tối, cục bộ có nơi mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khuyến cáo

Theo dõi thường xuyên các bản tin dự báo, cảnh báo mới nhất, nhất là ở khu vực có thể xuất hiện mưa lớn diện rộng từ khoảng ngày 09-12/11.

Khi có dông, hạn chế ở ngoài trời; không trú dưới gốc cây cao hoặc ở nơi trống trải do nguy cơ sét.

Chủ động chằng chống nhà cửa, che chắn tài sản, hoa màu để giảm thiệt hại do lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Người dân ở Bắc Bộ chuẩn bị quần áo ấm, nhất là vùng núi, khi trời chuyển rét từ ngày 09/11.