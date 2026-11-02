Thời tiết từ đêm 02/11/2026 đến 12/11/2026: mưa dông nhiều nơi, Bắc Bộ chuyển lạnh từ 09/11/2026

Từ đêm 02/11/2026 đến ngày 12/11/2026, nhiều khu vực trên đất liền có mưa rào và dông. Mưa có xu hướng tăng ở Trung Bộ trong nửa cuối giai đoạn, với khả năng mưa to đến rất to cục bộ từ khoảng ngày 08/11/2026 đến 12/11/2026 ở khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, và từ khoảng ngày 09/11/2026 ở các khu vực từ Quảng Trị trở vào.

Ở Bắc Bộ, từ ngày 09/11/2026 trời chuyển lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ đêm 02/11/2026 đến ngày 04/11/2026

Bắc Bộ: có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Từ Thanh Hóa đến Tp. Huế: có mưa rào và dông vài nơi. Riêng ngày 03/11/2026 có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Duyên hải Nam Trung Bộ: có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực từ phía Đông tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, đêm 02/11/2026 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Các khu vực khác: có mưa rào và dông vài nơi. Riêng Nam Bộ, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhận định thời tiết từ đêm 04/11/2026 đến ngày 12/11/2026

Bắc Bộ

Có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng.

Từ khoảng đêm 05/11/2026 đến 09/11/2026: có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Từ ngày 09/11/2026: trời chuyển lạnh.

Từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh

Từ khoảng 05/11/2026 đến 07/11/2026: có mưa rào và dông rải rác.

Từ khoảng ngày 08/11/2026 đến 12/11/2026: có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Riêng phía Bắc khu vực này giảm mưa từ ngày 11/11/2026.

Từ Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa

Từ đêm 04/11/2026 đến 08/11/2026: có mưa rào và dông rải rác.

Từ khoảng ngày 09/11/2026: có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Các khu vực khác

Có mưa rào và dông vài nơi.

Riêng Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng, từ đêm 04/11/2026 đến 08/11/2026, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác.

Cảnh báo mưa dông

Trong các đợt mưa dông, có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Hiện tượng này có thể xuất hiện đột ngột và trong thời gian ngắn.

Khuyến cáo

Theo dõi thường xuyên các bản tin dự báo mới nhất, đặc biệt ở khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh và từ Quảng Trị đến Khánh Hòa, nơi có thể xuất hiện mưa to đến rất to cục bộ từ khoảng ngày 08/11/2026 đến 09/11/2026.

Khi có dông, tránh trú dưới gốc cây cao, cột điện, biển quảng cáo hoặc công trình tạm bợ.

Hạn chế ra ngoài trời khi có dông, lốc, sét; chằng chống nhà cửa, che chắn hoa màu và phương tiện để giảm thiệt hại do mưa đá, gió giật mạnh.

Người dân ở Bắc Bộ chuẩn bị quần áo ấm khi trời chuyển lạnh từ ngày 09/11/2026.